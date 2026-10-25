SERIE A | Il Milan passa a Udine (0-2) e aggancia la Roma al terzo posto: decidono Pulisic e Hutchinson

Il Milan espugna il campo dell’Udinese per 2-0 nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A e aggancia la Roma al terzo posto in classifica. A decidere la sfida del Bluenergy Stadium sono le reti di Pulisic e Hutchinson, che regalano alla formazione di Amorim la seconda vittoria consecutiva in campionato.

I rossoneri partono subito forte e sbloccano il risultato al 6′: punizione battuta rapidamente da Modric, che sorprende la difesa friulana servendo in profondità Pulisic. L’americano controlla e supera Okoye con un tocco morbido. Il Milan mantiene il controllo del gioco e sfiora più volte il raddoppio, soprattutto con Bartesaghi, mentre l’Udinese fatica a costruire occasioni pericolose.

Nella ripresa i padroni di casa provano ad aumentare la pressione, ma al 65′ arriva il gol che chiude la partita: Jashari calcia dalla distanza, Okoye respinge e Hutchinson è il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando lo 0-2. Nel finale il Milan gestisce senza particolari difficoltà, mentre la squadra di Runjaic incassa la sesta sconfitta consecutiva.

Con questo successo il Milan sale a 18 punti e aggancia la Roma al terzo posto, restando a quattro lunghezze dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio, entrambe a quota 22. I giallorossi conservano la terza posizione grazie alla migliore differenza reti, mentre i rossoneri sono quarti. L’Udinese resta ferma a 4 punti, in piena zona retrocessione.

Redazione Giallorossi.net