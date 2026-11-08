SERIE A | Il Milan passa sul campo del Genoa (1-2) ma rischia grosso nel finale. Torna a vincere l’Atalanta

Il Milan espugna Marassi battendo il Genoa per 2-1, ma deve soffrire fino all’ultimissimo secondo per conquistare tre punti preziosi nella corsa alle prime posizioni. La squadra di Amorim, avanti di due reti nel primo tempo, rischia infatti di subire il pareggio nell’ultima azione del recupero e porta a casa tre punti pesanti.

I rossoneri sfruttano al meglio le disattenzioni della difesa ligure e sbloccano il risultato al 13′ con Cissé, servito da Rabiot dopo un pallone recuperato da Pulisic. Appena sei minuti più tardi arriva il raddoppio: errore di Marcandalli, Gonçalo Ramos recupera e serve Pulisic, che firma lo 0-2 al 19′. Il Genoa non si arrende e al 33′ trova anche la rete con Osmajic, ma il gol viene annullato per un fuorigioco confermato dal VAR.

Nella ripresa la squadra di De Rossi prova a riaprire la partita, aumentando progressivamente la pressione. Maignan deve intervenire su Vitinha e Baldanzi, mentre El Shaarawy spreca una buona occasione di testa. Il Genoa riesce poi ad accorciare le distanze, preparando un finale di grande tensione. L’occasione più clamorosa arriva proprio all’ultimo respiro: Ehizibue di testa va vicinissimo al 2-2 sull’ultima punizione.

Con questo successo i rossoneri salgono a 24 punti, portandosi a tre lunghezze dalla Roma, seconda a quota 27. Davanti ai giallorossi resta la Lazio con 29 punti, mentre l’Inter, ferma a 25, sarà impegnata questa sera contro il Como. Il Genoa interrompe la sua serie di tre vittorie consecutive e resta a quota 13.

Torna a sorridere l’Atalanta di Sarri che batte di misura il Monza grazie a un gol di Krstovic messo a segno al 49′. Grazie a questo risultato i bergamaschi salgono a 14 punti, mentre la squadra di Juric resta ferma a 7 lunghezze.

Redazione Giallorossi.net