Serie A: il Milan riparte con una vittoria, 2 a 1 a Salerno. Torna a sorridere la Samp

ALTRE NOTIZIE – Il campionato di Serie A è ripartito oggi con i due anticipi dell’ora di pranzo, Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria.

Vincono in trasferta i rossoneri di Pioli, che sfruttano al meglio i gol in apertura di Leao e Tonali. Tardivo il gol di Bonazzoli per l’1 a 2 finale.

Stesso risultato anche in Sassuolo-Sampdoria, con i doriani che tornano alla vittoria: Gabbiadini e Augello a segno per i blucerchiati, inutile il rigore di Berardi nella ripresa.