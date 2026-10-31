SERIE A | Il Milan si prende il derby (3-1): Moreira trascina i rossoneri, Inter ko. Roma a un punto dalla vetta

Il Milan vince il derby contro l’Inter per 3-1 e riapre la corsa alle prime posizioni della classifica. A San Siro la formazione di Ruben Amorim si impone grazie alle reti di Pulisic, Rabiot e Moreira, infliggendo ai nerazzurri la prima sconfitta in campionato. Un risultato favorevole anche alla Roma, che dopo il successo di Udine si ritrova a un solo punto dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio.

Partenza fulminante dei rossoneri, che sbloccano il risultato dopo appena 4 minuti con Pulisic, bravo a insaccare di testa su un preciso cross di Moreira. Al 10′ arriva già il raddoppio: calcio d’angolo battuto rapidamente dallo stesso esterno belga e Rabiot sorprende Martinez con una conclusione sul primo palo. L’Inter accusa il colpo, ma al 22′ riesce a riaprire la sfida con Bastoni, che trova la deviazione vincente di testa sugli sviluppi di un corner. I nerazzurri prendono coraggio e sfiorano il pareggio con Spence, fermato da un grande intervento di Maignan. Al 43′, però, è ancora il Milan a colpire: Moreira disegna una splendida punizione che vale il 3-1, risultato con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa la formazione di Chivu prova a reagire, aumentando la pressione nella metà campo avversaria, ma fatica a trovare spazi contro la difesa rossonera. Al 75′ l’episodio più discusso: Guida assegna un rigore all’Inter per un presunto fallo di mano di Gila, salvo poi revocarlo dopo la revisione al VAR, che evidenzia un tocco con l’addome. Chivu inserisce anche Bonny, Dimarco e Pio Esposito nel tentativo di riaprire la partita, ma il Milan resiste e conquista una vittoria pesante dopo il recente ko contro il Bologna.

In classifica Inter e Lazio restano a 25 punti, con la Roma terza a quota 24 dopo la vittoria per 5-2 sul campo dell’Udinese. I biancocelesti saranno impegnati domani contro il Cagliari. Il Milan sale invece a 21 punti, tornando a tre lunghezze dai giallorossi e rilanciandosi nella corsa alle prime posizioni.

Redazione Giallorossi.net