Il Milan travolge il Frosinone per 5-1 a San Siro e si riavvicina alla Roma nella corsa alle prime posizioni della classifica. Nelle altre gare della domenica pomeriggio, il Genoa di Daniele De Rossi espugna il campo del Sassuolo per 2-0, mentre il Bologna rallenta la propria corsa, fermato sull’1-1 dall’Udinese.

MILAN-FROSINONE 5-1. Vittoria larga per la formazione di Amorim, che indirizza subito la partita grazie a un’autorete di Calvani al 4′, propiziata da un’incursione di Rabiot. Al 19′ arriva il raddoppio di Gonçalo Ramos, che finalizza un veloce contropiede rossonero. Il Frosinone non si arrende e al 25′ accorcia le distanze con Masini, riaprendo momentaneamente la sfida. Nella ripresa, però, il Milan dilaga: Jashari firma il 3-1 al 48′, poi al 60′ arriva il poker di Cissé, convalidato dopo un controllo del VAR. Al 68′ Pulisic completa la goleada, fissando il risultato sul definitivo 5-1. Una pesante battuta d’arresto per la squadra di Alvini, sorpresa dalla rapidità delle ripartenze milaniste.

SASSUOLO-GENOA 0-2. Continua la risalita del Genoa di Daniele De Rossi, che conquista la seconda vittoria esterna consecutiva e inguaia ulteriormente il Sassuolo. Protagonista assoluto Milutin Osmajic, autore di una doppietta nel primo tempo: al 26′ finalizza un’azione costruita da Baldanzi e Traoré, mentre al 38′ sfrutta un grave errore di Candé e l’assist di Messias per firmare il raddoppio. Nella ripresa il Sassuolo prova a reagire con Laurienté e Berardi, ma il Genoa resiste anche nel finale, giocato in inferiorità numerica per l’infortunio di Colombo a sostituzioni esaurite. Il Grifone sale a 16 punti, mentre per i neroverdi arriva la sesta sconfitta consecutiva, proprio nel giorno dell’esordio di Roberto D’Aversa in panchina.

BOLOGNA-UDINESE 1-1. Si interrompe la serie di quattro vittorie consecutive della formazione di Palladino, fermata al Dall’Ara dall’Udinese ultima in classifica. I rossoblù passano in vantaggio al 43′ con Zortea, bravo a sfruttare una mischia in area dopo un cross di Theate. Nella ripresa arriva però il pareggio firmato dall’ex romanista Nicolò Zaniolo al 67′, che approfitta proprio di un errore di Zortea per presentarsi davanti a Skorupski e batterlo. Nel finale i friulani sfiorano anche il colpaccio con Ekkelenkamp e Bayo, ma devono accontentarsi di un punto.

In classifica la Lazio resta prima a 32 punti, seguita dalla Roma a 30. L’Inter è terza a quota 28, in attesa della sfida di questa sera contro l’Atalanta, mentre il Milan sale a 27 punti, portandosi a tre lunghezze dai giallorossi e scavalcando il Como, fermo a 26. Il Frosinone resta a 20, il Bologna sale a 18 e il Genoa raggiunge quota 16.

Redazione Giallorossi.net