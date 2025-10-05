Serie A, il Napoli batte in rimonta il Genoa (2-1) e raggiunge la Roma in vetta

Il Napoli soffre ma alla fine sorride. Al Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte batte in rimonta il Genoa per 2-1 e conquista tre punti pesantissimi che la portano in vetta alla classifica insieme alla Roma, entrambe a quota 15 dopo sei giornate.

Eppure l’avvio non è stato semplice. Gli ospiti di Patrick Vieira hanno gelato lo stadio con una perla di Jeff Ekhator, che con un colpo di tacco spettacolare ha firmato lo 0-1. Una magia che sembrava poter indirizzare la partita verso un pomeriggio amaro per i partenopei.

Nella ripresa, però, è arrivata la scossa. Prima il pari firmato da Zambo Anguissa, poi il sorpasso griffato da Rasmus Hojlund, sempre più decisivo per Conte. Due gol che ribaltano il match e regalano al Napoli il primato in classifica. Per il Genoa, invece, resta soltanto la consolazione di una buona prestazione, ma la classifica fa paura: due punti in sei giornate, ultimo posto condiviso con il Pisa.

Giallorossi.net – T. De Cortis