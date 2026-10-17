SERIE A | Il Napoli di Allegri cade a Venezia: Adams stende gli azzurri, Stankovic para De Bruyne

Clamoroso al Penzo: il Venezia batte il Napoli 1-0 e conquista i primi punti del suo campionato proprio contro la squadra di Massimiliano Allegri. A decidere la sfida è Akor Adams in apertura di ripresa, ma il grande protagonista della giornata è anche Filip Stankovic, decisivo nel respingere un calcio di rigore a Kevin De Bruyne.

Il Napoli prova a comandare la partita fin dall’inizio, ma fatica tremendamente a trovare spazi contro un Venezia molto compatto alla prima partita con Davide Nicola in panchina. L’occasione più evidente del primo tempo arriva al 34′, quando Giovane mette al centro un pallone invitante e Lucca manca clamorosamente la deviazione da posizione favorevole. Si va così al riposo sullo 0-0.

La partita cambia subito dopo l’intervallo. Al 48′ Sohm lancia in profondità Adams, che controlla, punta il difensore e conclude verso la porta: una leggera deviazione rende il tiro imprendibile per Meret e porta avanti il Venezia. Allegri reagisce con un triplo cambio inserendo De Bruyne, Hojlund e Alisson, e il Napoli aumenta decisamente la pressione.

Al 67′ arriva la grande occasione per pareggiare: Hojlund finisce a terra nel contrasto con Moreno e Sacchi assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta De Bruyne, ma Stankovic intuisce la conclusione del belga e blocca il pallone, facendo esplodere il Penzo. Il portiere del Venezia si conferma poi decisivo anche sugli ultimi tentativi degli azzurri.

Il Napoli si riversa in avanti nel finale, ma rischia anche il raddoppio in contropiede, con Rrahmani fermato da Meret. Il muro arancioneroverde regge fino al triplice fischio e Nicola può festeggiare un debutto da sogno: dopo sei sconfitte consecutive, il Venezia conquista la prima vittoria e i primi tre punti della stagione.

Brusco passo indietro invece per il Napoli, che resta fermo a 10 punti e incassa la terza sconfitta nelle prime sette giornate. Dopo il ko di Champions contro il Villarreal, arriva un’altra battuta d’arresto pesante per la squadra di Allegri, prossima avversaria della Roma in campionato.

Giallorossi.net | T. De Cortis