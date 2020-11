Serie A, il Sassuolo espugna Verona e va in testa al campionato. L’Inter vince in rimonta sul Toro (4-2)

ALTRE NOTIZIE – Dopo la sconfitta interna della Fiorentina (0-1) per mano del Benevento nel match delle 12:30, si sono giocate anche le partite delle ore 15 di questa domenica 22 novembre.

Vince il Sassuolo, che sbanca Verona (0-2) e vola incredibilmente in testa alla classifica in attesa di Napoli-Milan di questa sera: decidono i gol di Boga (42′) e Berardi (76′). Vittoria dell‘Inter in rimonta sul Torino: Zaza (45′) e Ansaldi (62′) su rigore fanno sognare i granata, ma poi i nerazzurri ingranano la quarta e ribaltano il match. Segnano Sanchez (64′), Lukaku (67′ e 84′ su rigore) e Lautaro Martinez (90′) per il 4 a 2 finale.

Crolla la Sampdoria di Ranieri, battuta 2 a 1 in casa dal Bologna: vantaggio di Thorsby (7′), poi pareggio degli ospiti grazie a un autogol di Regini (44′) e sorpasso realizzato da Orsolini (52′).

Redazione Giallorossi.net