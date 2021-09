Serie A, Inter e Atalanta pareggiano 2 a 2 dopo una serie infinita di emozioni

ALTRE NOTIZIE – Partita emozionante e ricca di colpi di scena continui quella tra Inter e Atalanta: a San Siro finisce 2 a 2, un risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo.

Primo tempo che parte subito forte: passano appena cinque minuti e Lautaro porta avanti l’Inter. L’Atalanta però non si scompone e trascinata da Malinovsky la ribalta prima dell’intervallo: lo stesso attaccante ucraino segna il gol del pari alla mezz’ora con sinistro da sogno, poi otto minuti dopo è Toloi a portare avanti i suoi.

Nella ripresa le emozioni non finiscono: l’Atalanta colpisce un palo con il solito Malinovsky, l’Inter risponde con le occasioni di Barella e Lautaro. Al 71′ arriva il pari di Dzeko, che appoggia la palla in rete dopo una conclusione di Dimarco respinta da Musso.

L’Inter si carica e prova a operare il controsorpasso. E all’85’ avrebbe l’occasione per farlo: fallo di mano di Demiral e Var che assegna il rigore. Dimarco però calcia sulla traversa. Tutto finito? Macchè. Passano pochi secondi, e Piccoli ha la palla in area, l’attaccante subentrato a Zapata scarica un destro potente che Handanovic non trattiene. Disperazione per l’Inter, esaltazione per l’Atalanta.

Ma i colpi di scena non sono finiti: Maresca annulla il gol tra lo stupore generale. Il Var infatti coglie un pallone uscito dal campo prima del tiro del centravanti, e non convalida. Nei sei minuti di recupero, strano a dirsi, non succede più nulla. Finisce 2 a 2. L’Inter sale a 14 punti, l’Atalanta invece raggiunge quota 11.

