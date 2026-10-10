SERIE A | Inter sul velluto: Parma travolto 3-0, Sucic-Calhanoglu-Thuram chiudono i conti in mezz’ora

L’Inter riparte a tutta velocità dopo la sosta e batte il Parma 3-0 a San Siro, chiudendo di fatto la partita già nella prima mezz’ora. A segno Petar Sucic, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram per una vittoria mai realmente in discussione, che porta momentaneamente i nerazzurri da soli in testa alla classifica.

Il Parma prova a partire con coraggio e nei primi minuti El Bilal Touré crea un paio di pericoli, ma al 13′ arriva l’episodio che cambia la partita: Corvi gioca corto, Keita perde ingenuamente il pallone e Sucic ne approfitta, scaricando un sinistro sotto la traversa per l’1-0. L’Inter sente l’odore del sangue e colpisce immediatamente ancora. Al 18′ Diego Carlos pesta il piede di Pio Esposito in area: dopo il controllo VAR arriva il calcio di rigore. Dal dischetto Calhanoglu, appena rientrato dall’infortunio, trova il 2-0 nonostante il tocco di Corvi.

Al 31′ la squadra di Chivu mette definitivamente la partita in cassaforte. Mkhitaryan trova una splendida imbucata alle spalle della difesa emiliana per Thuram, che scappa verso la porta e con un destro rasoterra sul palo lontano firma il 3-0. Per il francese è già il quinto gol nelle prime sei giornate di campionato.

Il secondo tempo diventa sostanzialmente gestione. L’Inter continua comunque a creare, con Pio Esposito vicino al poker in apertura di ripresa, prima che Chivu inizi a pensare anche alla Champions League facendo riposare Thuram, Calhanoglu ed Esposito e concedendo spazio a Lautaro, Bonny e Stankovic. Nel finale arriva anche l’esordio stagionale di Djed Spence.

Il Parma produce pochissimo e non riesce mai davvero a rientrare in partita nella prima gara di Alberto Gilardino sulla panchina gialloblù. L’Inter porta così a casa un successo netto e senza affanni, sale a 16 punti e si prende almeno momentaneamente la vetta solitaria della Serie A, in attesa delle gare di Roma e Lazio.

Redazione Giallorossi.net