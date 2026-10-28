SERIE A | Juventus, nuovo tracollo a Genova (2-0): la panchina di Spalletti scricchiola. Il Napoli cala il poker a Monza

La Juventus crolla a Marassi, battuta 2-0 dal Genoa di Daniele De Rossi, e torna a fare i conti con una crisi di risultati che rischia di mettere sempre più in discussione la posizione di Luciano Spalletti. Nell’altra gara delle 20:45 della nona giornata di Serie A, il Napoli travolge il Monza per 4-1, ritrovando una vittoria importante dopo il pareggio contro la Roma.

GENOA-JUVENTUS 2-0. Serata da dimenticare per i bianconeri, messi subito alle corde dalla formazione dell’ex capitano romanista. Al 12′ Ehizibue sblocca il risultato, raccogliendo sul secondo palo un pallone messo in mezzo da Baldanzi. La Juventus prova a reagire, ma continua a mostrare evidenti difficoltà difensive e poco dopo la mezz’ora subisce il raddoppio: Vitinha approfitta di un errore di Kalulu e serve Baldanzi, che firma il 2-0 con una conclusione deviata. Spalletti prova a cambiare volto alla squadra inserendo Woltemade e Zhegrova nella ripresa, ma il Genoa tiene bene il campo e sfiora anche la terza rete. Per la Juventus arriva un’altra pesante sconfitta dopo il 3-0 subito dalla Lazio, intervallata soltanto dal successo contro il Lecce. I bianconeri restano fermi a 14 punti, a sette lunghezze dalla Roma. Una situazione che alimenta inevitabilmente gli interrogativi sul futuro di Spalletti.

MONZA-NAPOLI 1-4. Torna a sorridere la formazione di Massimiliano Allegri, che passa con autorità all’U-Power Stadium. Gli azzurri sbloccano il risultato al 10′ con Hojlund, servito da Di Lorenzo, ma il Monza reagisce e trova il pareggio al 43′ con Gustavo Varela. Nella ripresa il Napoli cambia marcia: al 48′ Politano sfrutta un errore della difesa brianzola per riportare avanti gli ospiti, poi al 62′ Rafa Marin firma il tris su assist dello stesso Politano. Al 67′ arriva anche il poker di De Bruyne, appena entrato in campo e servito da Lang. Un successo che permette ai partenopei di salire a 14 punti, agganciando Juventus e Frosinone.

In classifica Inter e Lazio guidano con 25 punti, seguite dalla Roma a quota 21 e dal Como a 20. Il Napoli torna a farsi sotto nella corsa europea, mentre la Juventus perde ulteriore terreno. Il Genoa di De Rossi sale invece a 10 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione.

Redazione Giallorossi.net