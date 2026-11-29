Pesantissimo crollo della Juventus, travolta per 3-0 dal Como nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Al Sinigaglia la squadra di Luciano Spalletti resta in dieci dopo appena cinque minuti per una follia di Kolo Muani e finisce per arrendersi alla formazione di Fabregas, trascinata da Nico Paz e dalla doppietta di Douvikas. Un’altra battuta d’arresto che allontana ulteriormente i bianconeri dalle prime posizioni: la Roma è ora distante ben 12 punti.

La partita cambia volto praticamente subito. Al 5′ Kolo Muani viene espulso con un rosso diretto per aver colpito al volto Alex Valle con un pugno, reagendo a una trattenuta del difensore spagnolo. Mariani vede tutto e manda immediatamente l’attaccante negli spogliatoi. Il Como prende il controllo del gioco, ma la Juventus riesce inizialmente a resistere, sfiorando anche il vantaggio con Woltemade. Nel recupero del primo tempo, però, arriva il gol dei padroni di casa: Nico Paz sorprende Vicario con una punizione dalla destra, firmando l’1-0 al 46′.

Nella ripresa la superiorità del Como diventa sempre più evidente. Al 63′ Douvikas trova il raddoppio, approfittando di una respinta di Vicario e di una successiva carambola nell’area bianconera. Spalletti prova a cambiare qualcosa, ma la Juventus non riesce mai a rientrare davvero in partita. All’80′ è ancora Douvikas ad andare a segno, su assist di Nico Paz, completando la doppietta personale e fissando il risultato sul definitivo 3-0. Una serata da dimenticare per i bianconeri, dominati nel possesso palla e incapaci di reagire dopo l’espulsione iniziale.

Con questo successo il Como sale a 29 punti, conquistando il quarto posto e portandosi a quattro lunghezze dalla Roma, seconda a quota 33 dopo il poker rifilato al Monza. La Juventus resta invece ferma a 21 punti, a -12 dai giallorossi, con la posizione di Spalletti inevitabilmente destinata a tornare al centro delle discussioni. In testa rimane la Lazio con 35 punti, seguita dalla Roma a 33 e dall’Inter a 32.

Redazione Giallorossi.net