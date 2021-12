Serie A: la Fiorentina rimonta il Sassuolo ma non va oltre il 2-2. Raggiunta la Roma al quinto posto

ALTRE NOTIZIE – Pareggiano Fiorentina e Sassuolo nel match delle 12:30 di questa domenica dopo una partita vibrante.

Doppio vantaggio degli emiliani, in gol con Scamacca (32′) e Frattesi (37′), rimonta viola nella ripresa con Vlahovic (51′) e Torreira (61′).

Al 68′ la squadra di Italiano resta in dieci per l’espulsione di Biraghi, ma il risultato non cambia. La Fiorentina sale a 31 punti e raggiunge Roma e Juventus.

Redazione Giallorossi.net