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SERIE A | La Juventus crolla in casa: la Lazio vince 3-0 e aggancia l’Inter. Spalletti in bilico

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Pesante sconfitta casalinga per la Juventus, battuta 3-0 dalla Lazio all’Allianz Stadium nel posticipo della settima giornata di Serie A. I biancocelesti sfruttano al meglio le occasioni create e salgono a 19 punti, agganciando l’Inter in testa alla classifica. La Roma resta a quota 17, a due lunghezze dalla coppia di testa.

La partita si sblocca al 37′. Su un pallone messo in area da Zaccagni, Oliver Provstgaard trova il colpo di testa vincente e porta avanti gli ospiti. La Juventus prova a reagire, ma fatica a rendersi realmente pericolosa e va all’intervallo sotto di un gol.

Nella ripresa la squadra di Spalletti cerca di aumentare la pressione, lasciando però maggiori spazi alle ripartenze avversarie. Al 66′ la Lazio trova il raddoppio: Nuno Tavares serve Gustav Isaksen, che batte Vicario e porta il risultato sullo 0-2.

La Juventus non riesce a riaprire la gara e nel finale incassa anche il terzo gol. All’89′ è il neoentrato Fisayo Dele-Bashiru a trovare la rete dello 0-3, rendendo ancora più pesante il passivo per i bianconeri.

Finisce dunque con una sconfitta netta per la Juventus, che resta ferma a 11 punti e perde ulteriore terreno dalle prime posizioni: ora la panchina di Spalletti si fa pericolante. La Lazio raggiunge invece l’Inter a quota 19, mentre la Roma, dopo il successo per 2-0 sul Genoa, è terza a 17 punti.
Redazione Giallorossi.net

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17 Commenti

  3. Sembra una barzelletta o il metaverso. Non fossero loro uno direbbe che è una di quelle storie che solo il calcio sa regalare.
    La Juve? Una squadra che ti scippa Celik, già scarso a dx, per farlo sembrare ancora peggio a sx. Dice tutto.

  5. Inizio a temere che questi qua, giocando in ciabatte solo la Domenica, possano arrivare in fondo. Bisogna vedere cosa fanno con Como, Inter e nei Derby, m se riescono a resistere…

    Il calcio a volte è inspiegabile.

  8. Peggio risultato di questo non poteva esserci.
    Non tanto per la lazzie, ma perche’ adesso cacciano Spalletti e quando ci giochiamo noi contro i gobbi, ci tocca Conte.
    La Juventus e’ INGUARDABILE in questo momento.
    Ci vuole fortuna col calendario.

  9. la Juve adesso sta regalando punti a tutti…
    quando la incontreremo noi,sicuro avranno già esonerato Spalletti e preso Conte, e contro di noi daranno l anima, un film già visto.

  10. a Spalletti vattene in pensione ormai sei finito come allenatore ai fatto fiasco con la Nazionale e mo con la Juventus sempre sempre sempre sempre forza Roma

  11. Va riconosciuto merito a Gattuso che riesce a tirare sangue dalle rape (o capre?). Ciò detto la Juve è una barzelletta. Su tutti Celik che era mediocre a destra, ed è inesistente a sinistra e quel palo di tedesco di due metri che sembra appena uscito da una birreria di Monaco di Baviera…

  13. Cominciano ad essere pericolosi questi altro che storie. Giocano bene e soprattutto stanno a posto con la testa e, in vantaggio di due gol al 66′, non prendono tre gol su calcio d’angolo.

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