SERIE A | La Juventus crolla in casa: la Lazio vince 3-0 e aggancia l’Inter. Spalletti in bilico

Pesante sconfitta casalinga per la Juventus, battuta 3-0 dalla Lazio all’Allianz Stadium nel posticipo della settima giornata di Serie A. I biancocelesti sfruttano al meglio le occasioni create e salgono a 19 punti, agganciando l’Inter in testa alla classifica. La Roma resta a quota 17, a due lunghezze dalla coppia di testa.
La partita si sblocca al 37′. Su un pallone messo in area da Zaccagni, Oliver Provstgaard trova il colpo di testa vincente e porta avanti gli ospiti. La Juventus prova a reagire, ma fatica a rendersi realmente pericolosa e va all’intervallo sotto di un gol.
Nella ripresa la squadra di Spalletti cerca di aumentare la pressione, lasciando però maggiori spazi alle ripartenze avversarie. Al 66′ la Lazio trova il raddoppio: Nuno Tavares serve Gustav Isaksen, che batte Vicario e porta il risultato sullo 0-2.
La Juventus non riesce a riaprire la gara e nel finale incassa anche il terzo gol. All’89′ è il neoentrato Fisayo Dele-Bashiru a trovare la rete dello 0-3, rendendo ancora più pesante il passivo per i bianconeri.
Finisce dunque con una sconfitta netta per la Juventus, che resta ferma a 11 punti e perde ulteriore terreno dalle prime posizioni: ora la panchina di Spalletti si fa pericolante. La Lazio raggiunge invece l’Inter a quota 19, mentre la Roma, dopo il successo per 2-0 sul Genoa, è terza a 17 punti.
Redazione Giallorossi.net
Ahia!
speriamo che il pelato in paranoia resti almeno sino a quando ci giochiamo noi…
non vedo l’ora che arrivi il derby.
❤️🧡💛
Sembra una barzelletta o il metaverso. Non fossero loro uno direbbe che è una di quelle storie che solo il calcio sa regalare.
La Juve? Una squadra che ti scippa Celik, già scarso a dx, per farlo sembrare ancora peggio a sx. Dice tutto.
erano tutti felici per Roberto Carlos Celik 😂😂😂
Inizio a temere che questi qua, giocando in ciabatte solo la Domenica, possano arrivare in fondo. Bisogna vedere cosa fanno con Como, Inter e nei Derby, m se riescono a resistere…
Il calcio a volte è inspiegabile.
La degna conclusione della carriera di Spalletti.
Teniamoci stretti Gasperini uomo vero!
spiace per Spalletti
Peggio risultato di questo non poteva esserci.
Non tanto per la lazzie, ma perche’ adesso cacciano Spalletti e quando ci giochiamo noi contro i gobbi, ci tocca Conte.
La Juventus e’ INGUARDABILE in questo momento.
Ci vuole fortuna col calendario.
la Juve adesso sta regalando punti a tutti…
quando la incontreremo noi,sicuro avranno già esonerato Spalletti e preso Conte, e contro di noi daranno l anima, un film già visto.
a Spalletti vattene in pensione ormai sei finito come allenatore ai fatto fiasco con la Nazionale e mo con la Juventus sempre sempre sempre sempre forza Roma
Va riconosciuto merito a Gattuso che riesce a tirare sangue dalle rape (o capre?). Ciò detto la Juve è una barzelletta. Su tutti Celik che era mediocre a destra, ed è inesistente a sinistra e quel palo di tedesco di due metri che sembra appena uscito da una birreria di Monaco di Baviera…
🤣 dimissioni tra 3,2 …
Cominciano ad essere pericolosi questi altro che storie. Giocano bene e soprattutto stanno a posto con la testa e, in vantaggio di due gol al 66′, non prendono tre gol su calcio d’angolo.
vince a Torino non è una passeggiata… la cosa può diventare critica
ve prego accetto tutto ma lo scudo a quelli là non ce la posso fare
quindi la Lazio punta alla scudo!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.