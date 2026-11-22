La Juventus travolge il Venezia per 4-0 nell’anticipo domenicale della dodicesima giornata di Serie A, ma il risultato racconta soltanto in parte una partita dai due volti. Dopo un primo tempo deludente, chiuso sullo 0-0 tra i fischi dello Stadium, la formazione di Luciano Spalletti cambia marcia nella ripresa e mette al sicuro il successo nel giro di appena diciotto minuti.

La prima frazione vede i bianconeri faticare nella costruzione del gioco, con il Venezia capace di rendersi pericoloso in contropiede. Vicario deve intervenire su Busio, mentre dall’altra parte sono soprattutto Zhegrova e McKennie a provare a scuotere una Juventus lenta e prevedibile. All’intervallo il pubblico manifesta apertamente il proprio malcontento, accompagnando la squadra negli spogliatoi con una bordata di fischi.

Nella ripresa Spalletti inserisce Woltemade al posto di Alajbegovic e la partita cambia completamente. Proprio il tedesco sblocca il risultato al 53′, approfittando di un pallone vagante nell’area piccola. Al 59′ Koopmeiners firma il raddoppio dopo uno scambio con lo stesso Woltemade, mentre al 65′ Cabal cala il tris con un colpo di testa su cross di Zhegrova. Il poker arriva al 71′ con Kolo Muani, che trasforma un calcio di rigore concesso per un intervento in ritardo di Halhal ai suoi danni.

Il Venezia prova almeno a trovare il gol della bandiera e al 78′ Halhal colpisce un palo con una conclusione al volo, ma il risultato non cambia più. Per la Juventus arriva una vittoria importante che permette ai bianconeri di salire a 21 punti, a nove lunghezze dalla Roma, seconda a quota 30 dopo il successo di Parma. In testa resta la Lazio con 32 punti, mentre l’Inter, terza a 28, sarà impegnata questa sera sul campo dell’Atalanta.

Redazione Giallorossi.net