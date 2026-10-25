SERIE A | La Juventus passa a Lecce (0-2): decidono McKennie e Douglas Luiz

La Juventus torna alla vittoria e supera il Lecce per 2-0 al Via del Mare nell’ottava giornata di Serie A. A decidere la sfida sono le reti di McKennie e Douglas Luiz, entrambe realizzate nel primo tempo. Tre punti importanti per la formazione di Spalletti, reduce da un periodo complicato.

Dopo un avvio equilibrato, i bianconeri prendono progressivamente il controllo della gara e sbloccano il risultato al 29′: punizione battuta da Douglas Luiz e inserimento vincente di McKennie, che anticipa Falcone e firma lo 0-1. Al 41′ arriva anche il raddoppio, con Douglas Luiz che lascia partire un destro dal limite: il portiere del Lecce devia sul palo, ma il pallone termina ugualmente in rete.

Nella ripresa la squadra di Di Francesco prova ad alzare il ritmo, rendendosi pericolosa soprattutto con Geubbels ed Esteban, senza però riuscire a riaprire la partita. La Juventus gestisce il vantaggio e sfiora anche il terzo gol con Woltemade. Nel recupero i salentini restano in dieci per l’espulsione di Gaspar, allontanato per doppia ammonizione dopo le proteste nei confronti dell’arbitro.

Con questo successo la Juventus sale a 14 punti, raggiungendo il Frosinone al sesto posto e portandosi a quattro lunghezze dalla Roma, terza a quota 18. Il Lecce resta fermo a 9 punti.

Redazione Giallorossi.net