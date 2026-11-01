SERIE A | La Juventus rialza la testa, Napoli ko (2-0): decidono Alajbegovic e Boga

La Juventus torna alla vittoria e batte il Napoli per 2-0 nel posticipo della decima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium la squadra di Luciano Spalletti si impone grazie a due splendide reti di Alajbegovic e Boga, entrambe nella ripresa, approfittando anche dell’espulsione di Marianucci. Una boccata d’ossigeno per i bianconeri dopo il pesante ko contro il Genoa, mentre prosegue il momento difficile della formazione di Allegri.

Il Napoli parte meglio e all’8′ sfiora il vantaggio con Lucca, fermato da uno straordinario intervento di Vicario. La Juventus cresce con il passare dei minuti e al 28′ colpisce una traversa con Cabal sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale di primo tempo è invece Meret a salvare il risultato su una conclusione di Alajbegovic.

Nella ripresa la gara resta equilibrata fino al 70′, quando Alajbegovic sblocca il risultato con un gran tiro dalla distanza, su assist di Zhegrova. Cinque minuti dopo il Napoli resta in dieci per la doppia ammonizione di Marianucci. All’87’ arriva il definitivo 2-0, firmato da Boga con un preciso destro a giro dal limite dell’area.

Con questo successo la Juventus sale a 17 punti, portandosi a -7 dalla Roma, terza a quota 24. Il Napoli resta invece fermo a 14 punti e perde ulteriore terreno dalle prime posizioni. In testa alla classifica rimane la Lazio con 28 punti, seguita dall’Inter a 25.

Redazione Giallorossi.net