SERIE A | La Juventus si salva a Firenze (2-2): Bremer risponde a Njie, i bianconeri restano a -9 dalla Roma

Finisce 2-2 tra Fiorentina e Juventus nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Al Franchi la squadra di Spalletti è costretta a rimontare due volte i viola, trovando il pareggio definitivo con Bremer, complice un grave errore di De Gea. Un punto che lascia i bianconeri ancora lontani dalle prime posizioni, a nove lunghezze dalla Roma.

La Fiorentina parte fortissimo e passa in vantaggio dopo appena 4 minuti con Pellegrino, che svetta indisturbato su un corner di Gonçalves e batte Vicario. La Juventus reagisce, sfiora il pareggio con Cabal e lo trova al 32′ con Woltemade, servito da Kolo Muani dopo una bella azione personale. Nella ripresa i viola tornano avanti al 53′ con Njie, bravo ad approfittare di un intervento maldestro di Bremer sul cross di Jimenez. La risposta bianconera arriva al 66′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bremer anticipa De Gea, protagonista di un’uscita sbagliata, e firma il 2-2.

Nel finale la Fiorentina trova anche la rete del possibile 3-2 con Dragusin all’81’, ma il gol viene annullato per un fallo su Bremer. Nel finale Vicario salva su Mastantuono. Il risultato non cambia più e le due squadre si dividono la posta in palio, con i viola che non riescono a conquistare la prima vittoria casalinga della stagione.

Con questo pareggio la Juventus sale a 18 punti, restando a -9 dalla Roma, terza in classifica a quota 27. Davanti ai giallorossi ci sono la Lazio con 29 punti e l’Inter con 28, mentre il Milan segue a 24.

Redazione Giallorossi.net