Serie A, la Juventus travolge il Torino (4-1) e va momentaneamente a +7 sulla Lazio

ALTRE NOTIZIE – La Juventus vince il derby col Torino e si porta momentaneamente a sette punti di vantaggio sulla Lazio in attesa del match di stasera tra i biancocelesti e il Milan.

Bianconeri subito in vantaggio dopo pochi secondi grazie a Dybala, poi è Cuadrado a raddoppiare intorno alla metà del primo tempo. In pieno recupero però arriva un rigore per il Torino concesso per un fallo di mano di De Ligt: Belotti dal dischetto riapre un match che sembrava chiuso.

Nella ripresa il Toro ci crede e trova anche il pari con Verdi, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Ci pensa però Cristiano Ronaldo con una magia su punizione a rimettere le cose a posto. Nel finale arriva anche l’autogol di Djidji a chiudere il match. Finisce 4 a 1 per la Juventus che prova di nuovo a scappare via in vetta alla classifica.

Redazione Giallorossi.net