Riparte il campionato dopo la sosta per le nazionali con due vittorie delle squadre impegnate nella corsa alle prime posizioni. La Lazio batte il Lecce per 3-0 all’Olimpico e consolida il primato in classifica, mentre il Como supera il Cagliari per 2-0, tornando a vincere dopo la sconfitta contro l’Inter.

LAZIO-LECCE 3-0. La formazione di Gattuso sblocca il risultato al 25′ con Noslin, che batte Falcone di testa su cross di Isaksen. Il Lecce prova a reagire e sfiora il pareggio prima dell’intervallo, quando Mandas si rende protagonista di un doppio intervento decisivo. Nella ripresa i salentini vanno ancora vicini all’1-1 con Tiago Gabriel e Fatah, ma al 68′ arriva il raddoppio biancoceleste: assist di tacco di Taylor e doppietta personale di Noslin. Nel finale Frattesi firma il definitivo 3-0 superando Falcone con un pallonetto. La Lazio centra la decima vittoria in dodici giornate di campionato, mantenendo la propria imbattibilità.

COMO-CAGLIARI 2-0. La squadra di Fabregas conquista tre punti al Sinigaglia nonostante l’esclusione iniziale di Nico Paz, partito dalla panchina. Al 24′ è Jacobo Ramon a portare avanti i lariani con un colpo di testa su cross di Yan Couto. I sardi sfiorano il pareggio con Maldini e Mendy, ma nella ripresa subiscono il raddoppio: al 56′ ancora Yan Couto serve un pallone perfetto per Da Cunha, che di testa batte Caprile. Il Como gestisce il doppio vantaggio fino al termine della gara.

In classifica la Lazio sale a 32 punti, portandosi momentaneamente a +4 sull’Inter e a +5 sulla Roma. I giallorossi, impegnati alle 18 sul campo del Parma, sono chiamati a rispondere anche al successo del Como, che si porta a quota 26, a una sola lunghezza dalla squadra di Gasperini.

Redazione Giallorossi.net