Riparte il campionato dopo la sosta per le nazionali con due vittorie delle squadre impegnate nella corsa alle prime posizioni. La Lazio batte il Lecce per 3-0 all’Olimpico e consolida il primato in classifica, mentre il Como supera il Cagliari per 2-0, tornando a vincere dopo la sconfitta contro l’Inter.
LAZIO-LECCE 3-0. La formazione di Gattuso sblocca il risultato al 25′ con Noslin, che batte Falcone di testa su cross di Isaksen. Il Lecce prova a reagire e sfiora il pareggio prima dell’intervallo, quando Mandas si rende protagonista di un doppio intervento decisivo. Nella ripresa i salentini vanno ancora vicini all’1-1 con Tiago Gabriel e Fatah, ma al 68′ arriva il raddoppio biancoceleste: assist di tacco di Taylor e doppietta personale di Noslin. Nel finale Frattesi firma il definitivo 3-0 superando Falcone con un pallonetto. La Lazio centra la decima vittoria in dodici giornate di campionato, mantenendo la propria imbattibilità.
COMO-CAGLIARI 2-0. La squadra di Fabregas conquista tre punti al Sinigaglia nonostante l’esclusione iniziale di Nico Paz, partito dalla panchina. Al 24′ è Jacobo Ramon a portare avanti i lariani con un colpo di testa su cross di Yan Couto. I sardi sfiorano il pareggio con Maldini e Mendy, ma nella ripresa subiscono il raddoppio: al 56′ ancora Yan Couto serve un pallone perfetto per Da Cunha, che di testa batte Caprile. Il Como gestisce il doppio vantaggio fino al termine della gara.
In classifica la Lazio sale a 32 punti, portandosi momentaneamente a +4 sull’Inter e a +5 sulla Roma. I giallorossi, impegnati alle 18 sul campo del Parma, sono chiamati a rispondere anche al successo del Como, che si porta a quota 26, a una sola lunghezza dalla squadra di Gasperini.
Redazione Giallorossi.net
che schifo , questi mal che vada vanno in Champions e sistemano tutti i conti!
Bisogna ammetterlo giocheranno una volta a settimana, avranno anche tutte le agevolazioni possibili ma intanto zitti zitti si ritrovano in testa alla classifica Saranno antipatici o insopportabili da morire ma i complimenti a Gattuso mi sembrano il minimo
gli sbiaditi sono stati fortunatissimi anche oggi
Giocare una volta a settimana è un grosso vantaggio come anche un attimo calendario. M’annsssero a’fanc…!
Quest’ anno alla lazie è così
Ma napule e milan negli ultimi due anni , soprattutto il Milan , hanno fatto caxare.
Non era certo il Lecce l’avversario da cui sperare miracoli…però non stanno sbagliando un colpo.
che dire…un calendario imbattibile.
il ritorno asimmetrico sara’ piu’ ostico alla simmetria dei pigiami.
Un terzo del campionato, gli sbiaditi sono lì e credo resteranno nelle posizioni che contano…
Ed è vero anche questa.
Ma mi ricordo che, quando facevano noi , i secondi e terzi posti , si diceva che era per il fallimento di Inter, napule, ect ect ..
ma fara’ mai.uno scontro diretto consecutivo.uno.ogni.30.partite
Molto infastidito dal ritmo assurdo degli sbiaditi, inizia anche una fondata preoccupazione, vincono con facilità irrisoria, gli avversari gli fanno il solletico, non è tanto spiegabile questa cosa, Noslin sembra una sintesi perfetta tra Malen e Vinicius, Frattesi il miglior Tardelli, Isaksen la reincarnazione di Robben, non so speriamo di non vivere il Leicester italiano. Dobbiamo abbatterli al derby per sfiduciarli sennò diventa dura.
quest’anno corrono tanto davanti, dobbiamo trovare modo di non farci distaccare bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo
La Lazio è l’esempio lampante dell’imponderabilità del calcio. Parliamo da anni di progettare, costruire un pezzo alla volta, comprare quello o quell’altro…e poi arriva quella squadra nata dagli scarti pescati nei posti più impensabili, dopo aver venduto i migliori e preso il tecnico più esonerato della serie A e oltre, con i tifosi che disertano lo stadio. E stanno là. Non dureranno, spero. Ma intanto stanno là
Domanda?
In questi mesi , a parte gli infortuni di Tavares e Sutalo, senza i quali sono sicuro che avrebbero vinto anche a napoli.
Mi dici quali altri infortuni hanno patito ?
Hanno subito errori arbitrali che gli hanno condizionato le gare?
Sta andando tutto liscio
finisce male….
E niente, ste quaglie non si fermano piu’😡
complimenti alla lazio per il terzo titolo
Vorrà dire che il prossimo campionato è nostro al 100%, senza se e senza ma ..
a salvare si sono salvati
non temete, il gioco sta per finire per loro
Quest’ anno sono diventati campioni a ottobre battendo il record precedente di marzo… vedremo però a maggio quale scusa useranno!…
Gattuso mi è simpatico. È un peccato che sia finito in quell’ambiente.
Però bisogna ammettere che con una partita a settimana, anche se non hanno una grande rosa, possono essere pericolosi.
A meno di infortuni….
Non ci siamo,ragazzi….io è da mo’ che ve lo dico…questi ogni partita son 3 punti…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.