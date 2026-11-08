SERIE A | La Lazio frena a Napoli (1-1): non basta Frattesi, un’autorete salva Allegri. Roma a -2 dalla vetta

La Lazio si ferma al Maradona: 1-1 contro il Napoli nell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso passa in vantaggio con Frattesi, ma viene raggiunta a inizio ripresa da un’autorete di Pedraza. Si interrompe così la striscia di sei vittorie consecutive dei biancocelesti, che restano in testa alla classifica ma vedono la Roma avvicinarsi a soli due punti dalla vetta.

La Lazio parte meglio e mette subito in difficoltà la formazione di Allegri. Isaksen sfiora il gol nei primi minuti, mentre Milinkovic-Savic deve intervenire anche su Sutalo. Al 28′ arriva il vantaggio biancoceleste: Noslin serve in profondità Frattesi, che anticipa Rrahmani e supera il portiere con un preciso sinistro. Il Napoli fatica a reagire, ma prima dell’intervallo sfiora il pareggio con Hojlund, fermato da un intervento decisivo di Mandas. Tensione anche tra le due panchine dopo l’esultanza prolungata degli ospiti in occasione del gol.

Nella ripresa il Napoli trova subito il pareggio. Al 48′ un tentativo di McTominay viene deviato da Pedraza nella propria porta, riportando il risultato sull’1-1. Per il difensore spagnolo, entrato appena tre minuti prima al posto dell’infortunato Nuno Tavares, un episodio decisamente sfortunato. La partita resta aperta, con il Napoli che prova a vincerla ma non riesce a trovare il gol partita: provvidenziale Belahyane sulla linea di porta a salvare i suoi.

Con questo pareggio la Lazio sale a 29 punti, mentre la Roma, vittoriosa ieri contro il Sassuolo, resta seconda a quota 27. L’Inter, ferma a 25 punti, sarà impegnata questa sera contro il Como e avrà la possibilità di superare i giallorossi. Il Napoli sale invece a 15 punti, confermando le difficoltà di questo avvio di stagione.

Redazione Giallorossi.net