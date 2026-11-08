SERIE A | La Lazio frena a Napoli (1-1): non basta Frattesi, un’autorete salva Allegri. Roma a -2 dalla vetta

La Lazio si ferma al Maradona: 1-1 contro il Napoli nell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso passa in vantaggio con Frattesi, ma viene raggiunta a inizio ripresa da un’autorete di Pedraza. Si interrompe così la striscia di sei vittorie consecutive dei biancocelesti, che restano in testa alla classifica ma vedono la Roma avvicinarsi a soli due punti dalla vetta.
La Lazio parte meglio e mette subito in difficoltà la formazione di Allegri. Isaksen sfiora il gol nei primi minuti, mentre Milinkovic-Savic deve intervenire anche su Sutalo. Al 28′ arriva il vantaggio biancoceleste: Noslin serve in profondità Frattesi, che anticipa Rrahmani e supera il portiere con un preciso sinistro. Il Napoli fatica a reagire, ma prima dell’intervallo sfiora il pareggio con Hojlund, fermato da un intervento decisivo di Mandas. Tensione anche tra le due panchine dopo l’esultanza prolungata degli ospiti in occasione del gol.
Nella ripresa il Napoli trova subito il pareggio. Al 48′ un tentativo di McTominay viene deviato da Pedraza nella propria porta, riportando il risultato sull’1-1. Per il difensore spagnolo, entrato appena tre minuti prima al posto dell’infortunato Nuno Tavares, un episodio decisamente sfortunato. La partita resta aperta, con il Napoli che prova a vincerla ma non riesce a trovare il gol partita: provvidenziale Belahyane sulla linea di porta a salvare i suoi.
Con questo pareggio la Lazio sale a 29 punti, mentre la Roma, vittoriosa ieri contro il Sassuolo, resta seconda a quota 27. L’Inter, ferma a 25 punti, sarà impegnata questa sera contro il Como e avrà la possibilità di superare i giallorossi. Il Napoli sale invece a 15 punti, confermando le difficoltà di questo avvio di stagione.
Redazione Giallorossi.net
bene dai, ora speriamo in un bel pareggio tra Inter e Como.
la classifica si accorcia
inter como non so cosa preferire …forse il pareggio sarebbe il risultato migliore
Sbiaditi come sempre sculati all infinito…
una partita davvero insulsa sembrava una gara degli anni 80. La Lazio andrà finché ci sarà la fiducia perché ora stanno in gran fiducia ma la squadra è ridicola per davvero oggi hanno beccato un napoli più insulso di loro e Lucca è davvero imbarazzante per quanto è scarso ecco perché conte non lo vedeva manco per le amichevoli.
E’ giusto ricordare che su questo sito alcuni per un paio d’ anni invocarono lucca: l’ attaccan te che non segna !
Pensa che c’era pure chi invocava Allegri…
Partita da 3ª categoria!
Una mediocrità che da tempo non vedevo.
Al di là delle occasioni sprecate, ho visto un Napoli con un atteggiamento IMBARAZZANTE !
Basterebbe 1/4 di “vero Napoli” per fare 4 goal agli sbiaditi!
La lazio, semplicemente, gioca ordinata e raccoglie tutti “i resti” che puntualmente le lasciano.
Il suo goal è stato “accompagnato letteralmente” dal..Napoli.
Sembra una squadra “parassita”: se mette là e se arriva qualcosa mangia sennò aspetta.
È un bluff !!!
FORZA ROMA
“ Sembra una squadra “parassita”
Definizione perfetta. E giocano così da decenni, indipendentemente da quale allenatore abbiano volta per volta.
Mi va benissimo il pareggio ma per un attimo ho visto Allegri preicipitare nella Fossa delle Marianne😅 Roma seconda a -2 💛❤️ Un bel pareggio tra Inda e Como…
Pareggio risultato migliore per noi. Napoli a -12 vuol dire un’avversaria in meno per la Champions.
De Bruyne si è divorato letteralmente il goal partita…
penso di non aver mai visto situazioni così strane.. 1 tempo palla che si ferma sulla riga e il portiere della Lazio si ritrova sulla mano,nel 2 tempo pallone che sta andando in porta il rimbalzo fa fermare la palla, un altro tiro dove sarebbe andato nell angolino basso e deviato con il tacco che manco il difensore si accorge.. e poi i gol sbagliati da quei scarsi giocatori del Napoli che manco davanti alla porta riescono a segnare.. ho paura a dirlo e non lo dico…
L’ho vista da dopo il gol di frattesi. La palla non voleva entrare per il napoli. Il napoli di adesso che è veramente poca roba. C’è una congiunzione astrale troppo favorevole a noslin e compagni. Strano che non abbiano comunque vinto.
Finalmente
Napoli che sta lo sbando con noi basta solo. he c era Svilar e avevamo vinto ,oggi vista la partita la Lazio sembra Gastone ( paperino) Cia più c. che anima ,vista la nostra Roma c’è so 3 categorie de differenza .
QUESTI ok che sono ordinati ma niente di più. Usciti due dei loro titolari hanno smesso di giocare e la loro autostima è scesa vertiginosamente. Non a caso Mandas uomo partita. Oliveira, McTominay e soprattutto De Bruyne si sono DIVORATI il gol partita che gli sbiaditi, calati vistosamente, non avrebbero mai recuperato. Non avevo dubbi che dopo Juve e Milan avrebbero incontrato un Napoli disastrato. Fino ad ora la ruota è sempre girata a loro favore, compresa la scorsa partita col Cagliari.
Sogno il sorpasso nel derbi.
È solo perché sarà un derby ed allora tutte le carte si rimescolano, ma per proposta di gioco, di interpreti, di talento e di livello del progetto, la reale differenza tra la ROMA e la lazie, sarebbe di 6 goal di scarto!!!
FORZA ROMA
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