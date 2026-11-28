La Lazio passa anche sul campo del Torino, vincendo 2-1 una partita nella quale non sono mancati i brividi e una buona dose di fortuna. La formazione di Gattuso sfrutta due episodi nel finale del primo tempo, ma deve ringraziare soprattutto Mandas, decisivo in più occasioni, e il palo che nella ripresa nega il gol a Simeone. Tre punti che permettono ai biancocelesti di allungare momentaneamente in testa alla classifica.
Il Torino parte meglio e dopo appena cinque minuti sfiora il vantaggio: Simeone calcia a colpo sicuro da pochi passi, ma Mandas si supera con una parata prodigiosa. Il portiere greco è decisivo anche al 15′ su una conclusione di Vlasic. La Lazio fatica a trovare spazi, poi cresce alla distanza e al 32′ sfiora il gol con Frattesi, fermato da un grande intervento di Perri.
Il risultato si sblocca al 42′, quando Provstgaard approfitta di una marcatura poco attenta di Coco e segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Torino accusa il colpo e appena due minuti dopo arriva anche il raddoppio: Zaccagni recupera palla e serve in profondità Isaksen, che batte Perri con un preciso diagonale. Prima dell’intervallo i granata sprecano un’altra grande occasione con Casadei, che di testa non trova la porta da posizione favorevole.
Nella ripresa la squadra di Abate torna a rendersi pericolosa e al 52′ Simeone colpisce il palo, dopo una deviazione decisiva di Mandas. Poco dopo anche Adams sfiora la rete, prima di trovare finalmente il gol al 62′ con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Gineitis. Il Torino prende coraggio e cerca il pareggio, mentre la Lazio fatica a chiudere definitivamente la partita. Nel finale i granata insistono, ma sprecano altre opportunità con Oristanio.
Finisce così 1-2, con la Lazio che porta a casa il massimo risultato da una gara nella quale il Torino può recriminare soprattutto per le tante occasioni non sfruttate. I biancocelesti salgono a 35 punti, momentaneamente a +5 sulla Roma, seconda a quota 30 e attesa domani dalla sfida contro il Monza. L’Inter, terza a 29, sarà impegnata questa sera contro il Genoa.
Redazione Giallorossi.net
Peggiore manifesto per il calcio italiano, l’accozzaglia di Gattuso!
a questo punto spero davvero che saremo noi a sbatterli a terra…
Il Torino ha avuto piu’ volte la possibilita’ di andare in vantaggio,ma al momento di concludere faceva un passaggio a Mandas.Pensiamo a vincere le nostre partite che abbiamo tutto il girone di ritorno per superarli
Signori il Torino fa ridere! Sembra una squadra di serie c. E loro hanno faticato. Cominciano ad essere stancucci.
fanno ridere tutte le squadre, tranne 6/7 partite vere. La verità è questa il livello è imbarazzante.
anch’io li ho visti un pochino spompati….
siamo ai titoli di coda ora arrivano Atalanta roma inter e como..e la Lazio si ritrova in un attimo 5
dove dovrà lottare per un posto in Europa league
sull’atalanta non ci contare
é uno fisso
ce la dobbiamo giocare al derby
Purtroppo lo diciamo ogni domenica. Io sarei più cauto oltre che scaramantico
C’è ancora margine per la B?
Io mi sono dato proprio questa scadenza, dopo la quale, se va male, comincerò anche io a vivermi male le giornate
questi stanno sculando da paura e sono sempre lì,prima o poi scoppieranno ma non dobbiamo sottovalutarli perché potrebbe essere letale.
A forza di dire che crollano cominciamo a portarci jella da soli. SONO DA SCUDETTO. Ripetiamo tutti in coro: SONO DA SCUDETTO.
Ho visto tutto il primo tempo e gli ultimi 25 minuti, la Lazio e’ una buona squadra, il Toro ha qualche individualita’ e tanti scarsoni. Fino a quando Isacsen sara’ l’incarnazione di Luis Figo, Mandas di Buffon , Frattesi di Tardelli,.Dele B. di Desailly e Postgard di Ronal Koeman questi vinceranno, quando prenderanno coscienza di se stessi e questo non tardera, inizieranno le sveje. Fratelli giallorosdi , questi hanno una paura fott.ta che la Roma vinca lo scudetto.
quello che non capisco è perche queste squadrette da serie c con noi buttano sangue e con questi indossatori di pigiami mettono i tappeti rossi. boh.
anche oggi fortunatissimi 11 vittorie e 2 pareggi sono solo ed esclusivamente frutto della fortuna
Tutti questi commenti non li capisco proprio la Roma é troppo più forte quest anno e parlare come parlate sembra che avete paura della Lazio signori é l Inter che dobbiamo staccare non la Lazio.. lo faranno da soli ma non diamogli tutta quest importanza
I cavalli di razza si vedono l’arrivo.
Daje Roma
Oggi superato il vomito ed ho visto la prima partita della lazio di quest’anno, forse perchè avvicinandosi il derby volevo capire. Con uno scarsissimo Torino doveva finire in parità, se questa è la squadra che mi preoccupava beh, vabbeh, che ve devo da dì…. mi sono rincuorato. La qualità della Roma è davvero tanta, unica squadra che dobbiamo temere è la nostra, ma a sua difesa c’è un grande Gasp
si e mangiato un goal il Torino il primo tempo che se ci vado io in ciabatte e col bastone lo metto dentro perché più avanti del dischetto del rigore senZa nessuno vicino
(me ritrovo a fare segni di scaramanzia tipicamente romani (…) mentre tifo Daniele De Rossi contro l’Inter..
Oh… nun ce se crede…
sti scappati de casa de riffa o de raffa portano a casa i tre punti.
Mi accodo al commento di Enrico57, vediamo che combinano tra Atalanta e Como.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.