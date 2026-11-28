La Lazio passa anche sul campo del Torino, vincendo 2-1 una partita nella quale non sono mancati i brividi e una buona dose di fortuna. La formazione di Gattuso sfrutta due episodi nel finale del primo tempo, ma deve ringraziare soprattutto Mandas, decisivo in più occasioni, e il palo che nella ripresa nega il gol a Simeone. Tre punti che permettono ai biancocelesti di allungare momentaneamente in testa alla classifica.

Il Torino parte meglio e dopo appena cinque minuti sfiora il vantaggio: Simeone calcia a colpo sicuro da pochi passi, ma Mandas si supera con una parata prodigiosa. Il portiere greco è decisivo anche al 15′ su una conclusione di Vlasic. La Lazio fatica a trovare spazi, poi cresce alla distanza e al 32′ sfiora il gol con Frattesi, fermato da un grande intervento di Perri.

Il risultato si sblocca al 42′, quando Provstgaard approfitta di una marcatura poco attenta di Coco e segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Torino accusa il colpo e appena due minuti dopo arriva anche il raddoppio: Zaccagni recupera palla e serve in profondità Isaksen, che batte Perri con un preciso diagonale. Prima dell’intervallo i granata sprecano un’altra grande occasione con Casadei, che di testa non trova la porta da posizione favorevole.

Nella ripresa la squadra di Abate torna a rendersi pericolosa e al 52′ Simeone colpisce il palo, dopo una deviazione decisiva di Mandas. Poco dopo anche Adams sfiora la rete, prima di trovare finalmente il gol al 62′ con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Gineitis. Il Torino prende coraggio e cerca il pareggio, mentre la Lazio fatica a chiudere definitivamente la partita. Nel finale i granata insistono, ma sprecano altre opportunità con Oristanio.

Finisce così 1-2, con la Lazio che porta a casa il massimo risultato da una gara nella quale il Torino può recriminare soprattutto per le tante occasioni non sfruttate. I biancocelesti salgono a 35 punti, momentaneamente a +5 sulla Roma, seconda a quota 30 e attesa domani dalla sfida contro il Monza. L’Inter, terza a 29, sarà impegnata questa sera contro il Genoa.

Redazione Giallorossi.net