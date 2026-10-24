SERIE A | La Lazio piega il Parma nella ripresa: Taylor e un autogol valgono il 2-1

La Lazio batte il Parma 2-1 all’Olimpico e raggiunge l’Inter a quota 22 punti in testa alla classifica. Dopo un primo tempo più complicato del previsto, con i ducali capaci di creare diverse occasioni, i biancocelesti cambiano passo nella ripresa e indirizzano la gara nel giro di otto minuti.

Il Parma parte senza timori e nei primi minuti mette più volte in difficoltà la Lazio. Mandas è decisivo prima su Romero e poi su Touré, mentre dall’altra parte la migliore occasione biancoceleste arriva con Isaksen, che al 27′ colpisce in pieno la traversa di testa. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

La partita cambia subito dopo il rientro dagli spogliatoi. Al 50′ Kenneth Taylor si inserisce sull’assist di Belahyane e con un sinistro preciso batte Corvi, portando avanti la Lazio. Otto minuti più tardi arriva anche il raddoppio: il Parma sbaglia in fase di costruzione, Nuno Tavares recupera il pallone e mette al centro, dove Diego Carlos, nel tentativo di anticipare, devia nella propria porta per il 2-0.

Il Parma prova a reagire, ma la Lazio gestisce il doppio vantaggio fino ai minuti di recupero. Al 90’+5′ gli emiliani riescono comunque ad accorciare le distanze con Simone Lontani: il suo tiro-cross colpisce il palo e supera completamente la linea di porta prima dell’intervento della difesa. Il gol arriva però troppo tardi per riaprire davvero la partita.

Finisce dunque 2-1. La Lazio sale a 22 punti e aggancia l’Inter al comando, mentre la Roma, dopo il 3-3 di Napoli, resta a quota 18. Il Parma rimane invece nelle zone basse della classifica e incassa un’altra sconfitta sotto la gestione Gilardino.

Redazione Giallorossi.net