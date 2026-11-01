SERIE A | La Lazio rimonta il Cagliari (2-1) e resta sola in testa. Il Frosinone stende il Torino (2-0)

La Lazio batte in rimonta il Cagliari per 2-1 e approfitta della sconfitta dell’Inter nel derby per portarsi da sola in testa alla classifica. All’Olimpico decidono le reti di Isaksen e Pinamonti, dopo il vantaggio iniziale dei sardi. Nell’altra gara delle 15 della decima giornata di Serie A, il Frosinone supera il Torino per 2-0, confermandosi una delle sorprese di questo avvio di campionato.

LAZIO-CAGLIARI 2-1. La squadra di Gattuso parte con il piede sbagliato e al 20′ va sotto per il gol di Nzola, bravo ad anticipare tutti su un pallone servito da Fadera. I biancocelesti reagiscono e al 36′ trovano il pareggio con una splendida conclusione di Isaksen, servito da Noslin dopo una bella giocata di Taylor. Nella ripresa la Lazio aumenta la pressione e trova il gol della vittoria nel finale: cross di Isaksen, sponda di testa di Pedraza e Pinamonti firma il definitivo 2-1. Il Cagliari chiude anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Obert.

Non mancano gli episodi arbitrali discussi. Nel primo tempo la Lazio reclama un calcio di rigore per un contatto tra Fazzini e Frattesi nell’area rossoblù, ma Colombo lascia proseguire. Nella ripresa nuove proteste per un intervento di Rodriguez su Dele-Bashiru, anche questo giudicato non punibile.

FROSINONE-TORINO 2-0. Prosegue il grande momento della formazione di Alvini, che domina a lungo la sfida dello Stirpe. Dopo un primo tempo senza reti, i padroni di casa passano in vantaggio al 48′ con Ghedjemis, la cui conclusione dal limite sorprende Perri. Il Torino fatica a reagire, mentre il Frosinone costruisce diverse occasioni per chiudere la partita, colpendo anche un palo con Calò. Proprio il centrocampista firma il raddoppio al 92′ con un tiro dalla distanza. La rete arriva però tra le proteste dei granata, che lamentano un fallo non fischiato su Bragança all’inizio dell’azione. Nel primo tempo, inoltre, il Frosinone aveva reclamato un rigore per un tocco di braccio di Belghali, non sanzionato dall’arbitro Mucera.

Con questo successo la Lazio sale a 28 punti, portandosi a +3 sull’Inter e a +4 sulla Roma, terza a quota 24. Il Como segue a 23, mentre il Frosinone raggiunge quota 20 punti, avvicinandosi ulteriormente alle posizioni europee. Torino fermo a 13.

Redazione Giallorossi.net