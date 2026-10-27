SERIE A | La Lazio travolge il Sassuolo (2-6) e vola in testa al campionato in solitaria

La Lazio travolge il Sassuolo per 6-2 nell’anticipo della nona giornata di Serie A e si porta momentaneamente da sola in testa alla classifica. Partita ricca di gol ed episodi al Mapei Stadium, con la formazione di Gattuso che sfrutta anche la superiorità numerica per imporsi nettamente sui neroverdi.
Avvio scoppiettante: dopo appena due minuti Taylor porta avanti gli ospiti, ma al 7′ Thorstvedt trova il pareggio. La Lazio torna subito in vantaggio con Isaksen al 13′ e cala il tris al 16′ con Floriani Mussolini, la cui rete viene convalidata dopo il controllo del VAR. Al 31′ il Sassuolo resta in dieci per l’espulsione di Thorstvedt, autore di un brutto intervento su Zaccagni. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa accorciano con Sebastiano Esposito al 43′, ma nel recupero del primo tempo Zaccagni firma il 2-4.
Nella ripresa succede ancora di tutto. Il portiere neroverde Turati para due calci di rigore, prima a Zaccagni e poi a Frattesi, ma non basta a contenere gli ospiti. Sale infatti in cattedra Noslin, che realizza una doppietta al 56′ e al 65′, fissando il risultato sul definitivo 2-6.
Con questa vittoria la Lazio sale a 25 punti, portandosi momentaneamente a +3 sull’Inter seconda e a +7 sulla Roma, ferma a quota 18. I giallorossi, che hanno una partita in meno, saranno impegnati questa sera all’Olimpico contro il Cagliari. Il Sassuolo resta invece a quota 8 punti.
Redazione Giallorossi.net
Vinceranno scudetto col record di punti, ormai il calcio non ha piu una logica, non ci si crede, mi danno un fastidio insopportabile
A parte Bilan e Rubentus, con chi hanno poi giocato questi?
relax….mancano tante partite….
È impossibile, ma se vincono lo scudetto nell’anno del nostro centenario scoppia la guerra civile.
Meglio scappare in Messico.
Io mi ci sento male, sto proprio male fisicamente
Me spiegate na cosa… Ma che se vince ad esse primi il 27 ottobre? Noi semo campioni d agosto, loro a sto punto d ottobre
questi senza coppe..hanno il tempo di rifiatare e soprattutto di non avere infortuni…giocheranno a Napoli e il derby dopo la Champions…
ma comunque perderanno a Napoli ed il derby..
e poi con inter e como…aquilani vai a giocare a tennis
veramente sono 5 anni di seguito che vincono a napoli,oggi hanno rubato e sono stati fortunatissimi
Ammetto di iniziare a provare una lieve sensazione di fastidio, non ancora preoccupazione, però non avrei mai pensato che il derby quest’anno sarebbe stato una partita e tanto meno di vederli lì dove sono.
Probabilmente non lo pensavano nemmeno loro, anzi è sicuro.
la lazio quest’anno è una squadra molto seria
detto questo il primo gol è da annullare perchè frattesi è davanti al portiere e (giustamente) a noi il gol di ghilardi in champions lo hanno annullato proprio per quel motivo.
Incredibile, premetto che non ho visto la partita ma tra tifosi che contestano Lotito e gli stadi vuoti, si ritrovano Primi in Classifica. Avranno un calenderio facile, saranno un fuoco di paglia ma attenzione a non sottovalutarli, Gattuso è uno che la sà lunga Al solo vederli lassu’ mi si contorgono le budella. Meglio non pensarci, però stasera tocca solo che vincere
niente raga so inarrestabili.. famosene una ragione….
ehehehhehe troppo forte….
Pensiamo a noi , che in 8 turni abbiamo giocato 5 scontri diretti per l’ Europa e giochiamo anche champions e coppa Italia
se penso a tutti gli scudetti che abbiamo buttato via negli anni, a quest’ora li avevamo distanziati senza preoccuparci che sono primi
noi incontriamo una squadra da vertice come media una partita sì e una no (in più giochiamo la Champions). loro fin’ora juve e Milan nel loro peggiore momento poi tutte (TUTTE) di media bassa classifica. io sono sicuro che gli sta andando tutto bene.. rimango fiducioso per noi e li vedremo nei Posti che meritano.
Pare de sta negli anni Novanta era tre punti – e la lira s’impennaaaa.
calendario favorevolissimo, grandi vittorie con le ultime 7 e con gobbi in palese crisi. però corrono. partenze a 2000 si scontano poi.
il gioco dei pigiamas inoltre mi ricorda le partite a subbuteo, tutti dietro lancione e ripartenze linea 25. e bravi gli agricoli .
leggo un pessimismo assurdo 😅😅 sono una squadra di raccattati per strada, state tranquilli che la stagione è lunga😅😅
❤️🧡💛
Non si infortuna mai nessuno a questi, Mai. Nessuno. Anni che al massimo un’unghia incarnita. Sono fortissimi, vinceranno lo scudetto facile facile. Sono sempre in forma e Gattuso è un fenomeno che non sbaglia mai. Ma soprattutto mai un infortunio lungo. Prendi Frattesi, è inossidabile e non si fa mai male. Imbattibili. Eppure, prima o poi…
Forza Roma
Questi stanno iniziando a preoccuparmi…Hanno una squadra modesta ma equilibrata che può giocarsela contro 80% delle squadre in Serie A…Il vero problema eè che tutto gira bene per loro al momento. La trasferta a Sassuolo, al solito, è durissima e pensavo che non la vincevano…ma tutto è andato al loro vantaggio…senza parlare che contro di loro, la Juventus ha fatto la partita peggiore da 70 anni…se ogni partita gira tutto bene per loro e che prendono fiducia, inizia ad essere un problema
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.