SERIE A | La Lazio travolge il Sassuolo (2-6) e vola in testa al campionato in solitaria

La Lazio travolge il Sassuolo per 6-2 nell’anticipo della nona giornata di Serie A e si porta momentaneamente da sola in testa alla classifica. Partita ricca di gol ed episodi al Mapei Stadium, con la formazione di Gattuso che sfrutta anche la superiorità numerica per imporsi nettamente sui neroverdi.

Avvio scoppiettante: dopo appena due minuti Taylor porta avanti gli ospiti, ma al 7′ Thorstvedt trova il pareggio. La Lazio torna subito in vantaggio con Isaksen al 13′ e cala il tris al 16′ con Floriani Mussolini, la cui rete viene convalidata dopo il controllo del VAR. Al 31′ il Sassuolo resta in dieci per l’espulsione di Thorstvedt, autore di un brutto intervento su Zaccagni. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa accorciano con Sebastiano Esposito al 43′, ma nel recupero del primo tempo Zaccagni firma il 2-4.

Nella ripresa succede ancora di tutto. Il portiere neroverde Turati para due calci di rigore, prima a Zaccagni e poi a Frattesi, ma non basta a contenere gli ospiti. Sale infatti in cattedra Noslin, che realizza una doppietta al 56′ e al 65′, fissando il risultato sul definitivo 2-6.

Con questa vittoria la Lazio sale a 25 punti, portandosi momentaneamente a +3 sull’Inter seconda e a +7 sulla Roma, ferma a quota 18. I giallorossi, che hanno una partita in meno, saranno impegnati questa sera all’Olimpico contro il Cagliari. Il Sassuolo resta invece a quota 8 punti.

Redazione Giallorossi.net