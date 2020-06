Serie A, l’Atalanta riparte a razzo: Sassuolo travolto 4 a 1

AS ROMA NEWS – Si è appena concluso il recupero della 25esima giornata di campionato tra l‘Atalanta e il Sassuolo, match che vedeva la Roma come spettatrice interessata nella corsa al quarto posto. La partita si è conclusa col punteggio di 4 a 1 per i bergamaschi.

Padroni di casa in vantaggio con Djimsiti dopo neanche un quarto d’ora. Pochi minuti dopo il Var annulla un gol a Gomez. Ma l’Atalanta la chiude già nel primo tempo con Zapata e un autogol di Bourabia. Nella ripresa il colombiano fa doppietta, poi Bourabia fissa il punteggio sul 4 a1.

Grazie a questo risultato la squadra di Gasperini allunga sui giallorossi a +6 sulla Roma, e con lo scontro diretto a favore. Il favore che Fonseca e i suoi si aspettavano dalla squadra di De Zerbi non è arrivato, una brutta notizia in ottica Champions.