Serie A, Gervinho colpisce l’Inter che poi si salva nel finale: 2-2. L’Atalanta torna a vincere: 2-1 sul campo del Crotone

ALTRE NOTIZIE – Si è appena concluso il match delle 15 del sabato pomeriggio tra Crotone e Atalanta: a spuntarla sono stati i bergamaschi col punteggio di due a uno.

Doppio vantaggio dei nerazzurri di Gasperini, in gol con una doppietta di Muriel (26′, 38′), ma prima dell’intervallo Simy (41′) riapre il match. Le speranze del Crotone però sono vane: Messias fallisce il gol del due a due e l’Atalanta torna così alla vittoria. I bergamaschi salgono così a 12 punti in classifica, i calabresi invece incassano la quinta sconfitta in sei giornate.

Nel match delle 18, pareggio con gol tra Inter e Parma. Il match si accende nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto fiacco: segna subito Gervihno con un gran piatto sinistro al volo che si spegne sotto al sette, poi l’ivoriano raddoppia in contropiede. L’Inter però non molla e trova il gol di Brozovic con un tiro dalla distanza che riapre i giochi. Nel recupero arriva poi il pareggio di Perisic a fissare il punteggio sul 2 a 2.

Giallorossi.net – F. Turacciolo