Serie A, l’Inter batte il Napoli di rigore (1-0). Altro pari del Milan: 2-2 col Genoa. L’Atalanta ferma la Juventus (1-1)

ALTRE NOTIZIE – Si apre con il pareggio tra Juventus e Atalanta questo mercoledì di campionato. Gli uomini di Pirlo sono andati in vantaggio con Chiesa al 29′ per poi essere raggiunti dal gol di Freuler al 57′.

I bianconeri hanno avuto l’opportunità di portarsi di nuovo avanti con Cristiano Ronaldo al 61′, ma il portoghese si è fatto parare da Gollini il calcio di rigore concesso dall’arbitro. La Juventus si porta così a 24 punti in classifica generale, mentre i bergamaschi salgono a quota 18.

Nei match serali, vittoria dell’Inter sul Napoli per 1 a 0: decide il match il solito Lukaku, stavolta su rigore. Espulso Insigne per proteste. Passo falso del Milan, che strappa a fatica un pareggio sul campo del Genoa per 2 a 2: grande mattatore del match l’ex giallorosso Mattia Destro, autore di una doppietta. I rossoneri recuperano due volte, prima con Calabria e poi con Kalulu.

Pareggi anche in Fiorentina-Sassuolo (1-1), Parma-Cagliari (0-0) e in Spezia-Bologna (2-2). Colpo della Sampdoria (1-2) che passa sul campo non facile del Verona.

