Serie A, l’Inter batte nettamente il Sassuolo (0-3) e lo sorpassa in classifica

ALTRE NOTIZIE – La nona giornata di campionato si è aperta con la vittoria dell’Inter per 3 a 0 sul campo del Sassuolo. La partita non ha avuto storia nonostante si preannunciasse combattuta visto lo stato di forma della squadra di De Zerbi in questo campionato.

Partenza forte dei nerazzurri che pressano alto e sfruttano le incertezze in uscita del Sassuolo per trovare il gol del vantaggio realizzato da Alexis Sanchez dopo un assist di Lautaro. Passano pochi minuti e al 14′ arriva il raddoppio, stavolta fortuito, grazie a un autorete di Chiriches.

Il Sassuolo incassa il colpo, ma poi prova a reagire: al 21′ Djuric colpisce il palo con un destro a giro, poi al 38′ è Toljan ad avere l’occasione per riaprire il match ma Handanovic respinge. Nella ripresa però è ancora l’Inter ad andare in gol (60′) stavolta con Gagliardini. La partita si chiude, la squadra di Conte scavalca il Sassuolo in classifica salendo a quota 18 punti e piazzandosi momentaneamente alle spalle del Milan.

Giallorossi.net – F. Turacciolo