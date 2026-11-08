SERIE A | L’Inter liquida il Como (2-0), si prende il secondo posto e scavalca la Roma

L’Inter batte il Como per 2-0 a San Siro e si riprende il secondo posto in classifica, scavalcando la Roma. Alla squadra di Chivu bastano due reti nel primo tempo, firmate da Pio Esposito e Thuram, per avere la meglio sulla formazione di Fabregas, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato. I nerazzurri salgono così a 28 punti, a una sola lunghezza dalla Lazio capolista.
La partita si mette subito in discesa per l’Inter, che parte con grande aggressività e sblocca il risultato al 12′ con Pio Esposito: l’attaccante si libera della marcatura di Ramon e sfrutta un preciso pallone rasoterra di Spence per battere Sanchez. Passano appena sette minuti e arriva il raddoppio: Zielinski affonda sulla sinistra, Valle respinge male il suo cross e Thuram è il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando il 2-0 al 19′. Il Como fatica a reagire, mentre i padroni di casa continuano a creare occasioni, sfiorando anche la terza rete.
Nella ripresa la formazione di Fabregas prova a cambiare passo, ma è ancora l’Inter a rendersi pericolosa con Dimarco e Thuram. Con il passare dei minuti i lariani aumentano la pressione, costringendo Martinez a intervenire su un insidioso pallone messo in mezzo da Nico Paz. Proprio l’argentino, nel finale, colpisce l’esterno del palo con un sinistro dall’interno dell’area, sfiorando il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. L’Inter resiste e porta a casa tre punti importanti.
Con questo successo i nerazzurri salgono a 28 punti, superando la Roma, che scivola al terzo posto a quota 27. In testa resta la Lazio con 29 punti, mentre il Milan segue a 24 e il Como rimane fermo a 23. La lotta nelle prime posizioni si fa sempre più serrata.
Redazione Giallorossi.net
Ho visto tutta la partita e la prima cosa che mi e’ venuta in mente e’ che il Como oggi fosse sceso in campo sotto anestesia…Hanno creato il nulla, una manifestazione di totale impotenza offensiva dal primo all’ultimo secondo. Contro una squadra ovviamente forte ma che prende gol da cani e porci quest’anno. Per non pensare male…azzardo una spiegazione, il Como e’ il contrario della lazzie (che gioca solo di rimessa): pressato a tutto campo senza poter creare gioco, tende a morire.
Sarà un testa a testa fino alla fine … p.s. attenzione al Milan
Se vogliamo commentare questo risultato in ottica giallorossa, è negativo se visto in proiezione scudetto ma positivo per la qualificazione alla prossima Champions.
Scremando, lotteranno per il titolo le due milanesi e la Roma.
L’Alassio? A Gennaio Lotito dovrà vendere 2 giocatori e pure gli ultras dovranno starsi zitti.
poteva andare meglio
ho come la sensazione che dopo la batosta nel derby l’Inter si sia data uno scossone
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.