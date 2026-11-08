SERIE A | L’Inter liquida il Como (2-0), si prende il secondo posto e scavalca la Roma

L’Inter batte il Como per 2-0 a San Siro e si riprende il secondo posto in classifica, scavalcando la Roma. Alla squadra di Chivu bastano due reti nel primo tempo, firmate da Pio Esposito e Thuram, per avere la meglio sulla formazione di Fabregas, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato. I nerazzurri salgono così a 28 punti, a una sola lunghezza dalla Lazio capolista.

La partita si mette subito in discesa per l’Inter, che parte con grande aggressività e sblocca il risultato al 12′ con Pio Esposito: l’attaccante si libera della marcatura di Ramon e sfrutta un preciso pallone rasoterra di Spence per battere Sanchez. Passano appena sette minuti e arriva il raddoppio: Zielinski affonda sulla sinistra, Valle respinge male il suo cross e Thuram è il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando il 2-0 al 19′. Il Como fatica a reagire, mentre i padroni di casa continuano a creare occasioni, sfiorando anche la terza rete.

Nella ripresa la formazione di Fabregas prova a cambiare passo, ma è ancora l’Inter a rendersi pericolosa con Dimarco e Thuram. Con il passare dei minuti i lariani aumentano la pressione, costringendo Martinez a intervenire su un insidioso pallone messo in mezzo da Nico Paz. Proprio l’argentino, nel finale, colpisce l’esterno del palo con un sinistro dall’interno dell’area, sfiorando il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. L’Inter resiste e porta a casa tre punti importanti.

Con questo successo i nerazzurri salgono a 28 punti, superando la Roma, che scivola al terzo posto a quota 27. In testa resta la Lazio con 29 punti, mentre il Milan segue a 24 e il Como rimane fermo a 23. La lotta nelle prime posizioni si fa sempre più serrata.

Redazione Giallorossi.net