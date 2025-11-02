SERIE A – L’Inter passa a Verona al 94esimo: decisivo un autogol di Frese (1-2)

L‘Inter passa sul campo dell’Hellas Verona per 2 a 1 ma deve faticare molto più del previsto. I nerazzurri sbloccano il match dopo 16 minuti con Zielinski.
I padroni di casa trovano il gol del pareggio con Nascimento prima dell’intervallo (40′), e nella ripresa difendono il risultato fino al 94esimo, quando Frese di testa devia nella propria porta un cross di Barella.
La squadra di Chivu sale così a 21 punti, raggiungendo momentaneamente la Roma al secondo posto. Il Verona invece resta fermo a quota 5 punti.
Giallorossi.net – G. Pinoli
ora aspetto tutti quelli che asseriscono che la Roma si trova lassù solo per la fortuna.
Inter autogol al 94′; Como sbaglia rigore con il Napoli…
Milan gol in fuorigioco convalidati……
