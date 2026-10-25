SERIE A | L’Inter ribalta la Fiorentina in pieno recupero (2-1): Thuram e Zielinski firmano la rimonta

L’Inter evita la prima sconfitta stagionale e batte la Fiorentina per 2-1 al termine di una rimonta incredibile, maturata nei minuti di recupero. La squadra di Chivu conquista tre punti pesantissimi e raggiunge la Lazio in vetta alla classifica.
Primo tempo senza reti a San Siro, con i nerazzurri più pericolosi e De Gea decisivo in diverse occasioni, soprattutto su Pio Esposito. Nella ripresa, al 65′, è però la Fiorentina a passare in vantaggio con Alex Jimenez, autore di una splendida conclusione dalla distanza che sorprende Provedel.
L’Inter reagisce e sfiora il pareggio con Carlos Augusto, che colpisce due traverse nel giro di pochi minuti. Quando la sconfitta sembra ormai inevitabile, al 90′ arriva il gol di Thuram, bravo a trovare l’angolino con un preciso sinistro. In pieno recupero lo stesso attaccante viene atterrato in area da Valdepenas: Mariani assegna il calcio di rigore e Zielinski, al 97′, firma il definitivo 2-1.
Con questo successo l’Inter sale a 22 punti, agganciando la Lazio al primo posto. La Roma resta terza a quota 18, a quattro lunghezze dalla coppia di testa. Fiorentina ancora ferma a 4 punti.
Redazione Giallorossi.net