SERIE A | L’Inter rimonta il Bologna e scappa: 3-1 al Dall’Ara, nerazzurri a +5 sulla Roma

L’Inter passa 3-1 sul campo del Bologna e consolida il primato in classifica, portandosi momentaneamente a 19 punti, cinque in più della Roma attesa questa sera dalla sfida contro il Genoa. I nerazzurri vanno sotto nel primo tempo, rischiano anche il raddoppio, ma reagiscono con Marcus Thuram e nella ripresa completano la rimonta grazie agli ingressi decisivi di Carlos Augusto e Bonny.

Il Bologna parte fortissimo e dopo appena 10 minuti trova il vantaggio. Luis Henrique perde un brutto pallone, Tommaso Pobega si invola verso l’area e sorprende Josep Martinez sul primo palo per l’1-0. La squadra di Palladino continua a mettere in difficoltà l’Inter e proprio Pobega va vicinissimo alla doppietta colpendo anche una traversa.

Nel momento migliore dei rossoblù arriva però il pareggio nerazzurro. Al 44′ Barella pennella dalla destra e Thuram svetta di testa, indirizzando il pallone sul palo lontano per l’1-1. Prima dell’intervallo l’Inter sfiora addirittura il sorpasso con Pio Esposito, fermato da una grande risposta di Skorupski.

Nella ripresa la squadra di Chivu prende progressivamente il controllo della partita e sono soprattutto i cambi a fare la differenza. Al 70′ Carlos Augusto, appena entrato, completa un’azione costruita da Diouf e Zielinski depositando in rete il pallone dell’1-2. Poco dopo Sucic spreca incredibilmente il tris colpendo il palo a porta praticamente vuota, mentre a Bonny viene annullato un gol per fuorigioco.

Il francese si rifà all’83′: Calhanoglu avvia l’azione, Mkhitaryan serve Carlos Augusto e il brasiliano mette al centro un pallone perfetto per Ange-Yoan Bonny, che da pochi passi firma il definitivo 1-3. Per Carlos Augusto un impatto devastante dalla panchina, con un gol e un assist.

L’Inter cancella così immediatamente la pesante sconfitta europea contro il Bruges e sale a 19 punti, portandosi momentaneamente a +3 sulla Lazio e soprattutto a +5 sulla Roma, che tra poco avrà la possibilità di rispondere contro il Genoa all’Olimpico. Il Bologna resta invece fermo a quota 5.

Redazione Giallorossi.net