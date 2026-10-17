Facebook RSS X

SERIE A | L’Inter rimonta il Bologna e scappa: 3-1 al Dall’Ara, nerazzurri a +5 sulla Roma

4
131

L’Inter passa 3-1 sul campo del Bologna e consolida il primato in classifica, portandosi momentaneamente a 19 punti, cinque in più della Roma attesa questa sera dalla sfida contro il Genoa. I nerazzurri vanno sotto nel primo tempo, rischiano anche il raddoppio, ma reagiscono con Marcus Thuram e nella ripresa completano la rimonta grazie agli ingressi decisivi di Carlos Augusto e Bonny.

Il Bologna parte fortissimo e dopo appena 10 minuti trova il vantaggio. Luis Henrique perde un brutto pallone, Tommaso Pobega si invola verso l’area e sorprende Josep Martinez sul primo palo per l’1-0. La squadra di Palladino continua a mettere in difficoltà l’Inter e proprio Pobega va vicinissimo alla doppietta colpendo anche una traversa.

Nel momento migliore dei rossoblù arriva però il pareggio nerazzurro. Al 44′ Barella pennella dalla destra e Thuram svetta di testa, indirizzando il pallone sul palo lontano per l’1-1. Prima dell’intervallo l’Inter sfiora addirittura il sorpasso con Pio Esposito, fermato da una grande risposta di Skorupski.

Nella ripresa la squadra di Chivu prende progressivamente il controllo della partita e sono soprattutto i cambi a fare la differenza. Al 70′ Carlos Augusto, appena entrato, completa un’azione costruita da Diouf e Zielinski depositando in rete il pallone dell’1-2. Poco dopo Sucic spreca incredibilmente il tris colpendo il palo a porta praticamente vuota, mentre a Bonny viene annullato un gol per fuorigioco.

Il francese si rifà all’83′: Calhanoglu avvia l’azione, Mkhitaryan serve Carlos Augusto e il brasiliano mette al centro un pallone perfetto per Ange-Yoan Bonny, che da pochi passi firma il definitivo 1-3. Per Carlos Augusto un impatto devastante dalla panchina, con un gol e un assist.

L’Inter cancella così immediatamente la pesante sconfitta europea contro il Bruges e sale a 19 punti, portandosi momentaneamente a +3 sulla Lazio e soprattutto a +5 sulla Roma, che tra poco avrà la possibilità di rispondere contro il Genoa all’Olimpico. Il Bologna resta invece fermo a quota 5.
Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteSERIE A | Il Napoli di Allegri cade a Venezia: Adams stende gli azzurri, Stankovic para De Bruyne
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

4 Commenti

  1. Abbiamo avuto 2 match point nella partita dell’Olimpico ma li abbiamo ciccati.
    Ho paura che quest’anno si giocherà per il 2° posto in giù.

  3. Commento di un interista verace (Tancredi Palmieri):
    – oggi l’Inter ha vinto per netti demeriti del Bologna che ha abbassato il ritmo nel 2° tp
    – partita tecnicamente mediocre di molti interisti
    – l’ha letteralmente salvata la mentalità
    – l’ha persa il Bologna più che vinta l’Inter.
    – segnare a fine 1° tp ha “gambizzato” il Bologna.
    Io la partita non l’ho vista, ma credo ad uno che probabilmente ha sofferto parecchio a vedere “la sua squadra” giocare così…!
    Bene il Venezia
    FORZA ROMA

  5. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings