L’Inter travolge il Genoa per 4-0 a San Siro e si riprende il secondo posto in classifica, scavalcando momentaneamente la Roma. La squadra di Chivu chiude la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Lautaro Martinez, Thuram e Sucic, prima del poker firmato ancora dall’attaccante francese nella ripresa. Serata da dimenticare per il Genoa di Daniele De Rossi, reduce da un periodo positivo ma incapace di opporre resistenza ai nerazzurri.

L’Inter parte forte e al 14′ colpisce un palo con Carlos Augusto, ma deve fare attenzione anche alle ripartenze rossoblù. Osmajic impegna Provedel, mentre Messias non trova la porta da buona posizione. Al 29′ Lautaro Martinez sblocca il risultato, finalizzando un contropiede su assist di Diouf. Il Genoa accusa il colpo e al 40′ Thuram firma il raddoppio su suggerimento dello stesso Lautaro. Poco dopo viene annullata una rete a Dimarco per fuorigioco, ma nel recupero arriva comunque il tris: Sucic trasforma al 48′ un calcio di rigore concesso per un contatto tra Otoa e Barella, episodio che suscita discussioni per la dinamica della caduta del centrocampista nerazzurro.

Nella ripresa la partita è ormai indirizzata e al 54′ Thuram completa la sua doppietta personale, sfruttando una carambola in area dopo un cross di Barella. Sul 4-0 l’Inter abbassa i ritmi e gestisce senza difficoltà il largo vantaggio, mentre il Genoa non riesce a trovare la reazione necessaria per rendere meno pesante il passivo.

Con questo successo l’Inter sale a 32 punti, portandosi al secondo posto a tre lunghezze dalla Lazio capolista, vittoriosa nel pomeriggio contro il Torino. La Roma scivola momentaneamente terza a quota 30, ma avrà la possibilità di tornare davanti ai nerazzurri battendo domani il Monza all’Olimpico. Il Genoa resta invece fermo a 16 punti.

Redazione Giallorossi.net