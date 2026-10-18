SERIE A | Milan, brivido finale ma tre punti pesanti: Atalanta ko 3-2 a San Siro

Il Milan batte l’Atalanta 3-2 a San Siro e conquista tre punti pesantissimi al termine di una partita che sembrava chiusa e che invece si è riaperta clamorosamente nel finale. I rossoneri volano sul 3-0 grazie alle reti di Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila, ma la squadra di Sarri reagisce con Gaetano e Krstovic e costringe il Milan a soffrire fino all’ultimo.
La squadra di Amorim sblocca la sfida al 24′ con Gonçalo Ramos, confermando il buon momento dell’attaccante portoghese. L’Atalanta prova a restare dentro la partita, ma poco prima dell’intervallo arriva un’altra mazzata: al 43′ Rabiot firma il raddoppio e manda i rossoneri negli spogliatoi avanti 2-0.
Il Milan sembra mettere definitivamente la partita in cassaforte al 57′, quando Mario Gila trova il gol del 3-0. A quel punto la gara appare ormai indirizzata, ma l’Atalanta ha il merito di non arrendersi e di trasformare l’ultima mezz’ora in una battaglia.
Al 66′ Gianluca Gaetano riapre la partita realizzando il 3-1. La squadra di Sarri aumenta la pressione e all’81′ trova anche il secondo gol con Nikola Krstovic, che porta il risultato sul 3-2 e accende un finale ad altissima tensione a San Siro.
Il Milan, dopo aver dominato buona parte dell’incontro, è così costretto a stringere i denti negli ultimi minuti per difendere un successo che sembrava già acquisito. L’Atalanta prova fino alla fine a completare una rimonta che avrebbe avuto dell’incredibile, ma i rossoneri resistono e portano a casa i tre punti.
Con questa vittoria il Milan sale a quota 15 punti e resta agganciato alle prime posizioni della classifica. L’Atalanta rimane invece ferma a 9 e incassa la quarta sconfitta nelle prime sette giornate di campionato.
Redazione Giallorossi.net
La fortuna del Milan è stata che le conclusioni finali erano tutte nei piedi di Zappacosta!!!
Il 3-3 era nell’aria.
Alla luce di quanto visto finora, sempre più convinto che la Roma debba puntare al campionato.
FORZA ROMA
Con Chiffi ogni sfioramento di mano diventa un rigore (Abraham docet).
Vabbè… una storia già scritta.
Ma quale buon momento di Ramos, ha segnato su rigore e ne ha sbagliato un altro, ma veramente…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.