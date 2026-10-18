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SERIE A | Milan, brivido finale ma tre punti pesanti: Atalanta ko 3-2 a San Siro

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Il Milan batte l’Atalanta 3-2 a San Siro e conquista tre punti pesantissimi al termine di una partita che sembrava chiusa e che invece si è riaperta clamorosamente nel finale. I rossoneri volano sul 3-0 grazie alle reti di Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila, ma la squadra di Sarri reagisce con Gaetano e Krstovic e costringe il Milan a soffrire fino all’ultimo.

La squadra di Amorim sblocca la sfida al 24′ con Gonçalo Ramos, confermando il buon momento dell’attaccante portoghese. L’Atalanta prova a restare dentro la partita, ma poco prima dell’intervallo arriva un’altra mazzata: al 43′ Rabiot firma il raddoppio e manda i rossoneri negli spogliatoi avanti 2-0.

Il Milan sembra mettere definitivamente la partita in cassaforte al 57′, quando Mario Gila trova il gol del 3-0. A quel punto la gara appare ormai indirizzata, ma l’Atalanta ha il merito di non arrendersi e di trasformare l’ultima mezz’ora in una battaglia.

Al 66′ Gianluca Gaetano riapre la partita realizzando il 3-1. La squadra di Sarri aumenta la pressione e all’81′ trova anche il secondo gol con Nikola Krstovic, che porta il risultato sul 3-2 e accende un finale ad altissima tensione a San Siro.

Il Milan, dopo aver dominato buona parte dell’incontro, è così costretto a stringere i denti negli ultimi minuti per difendere un successo che sembrava già acquisito. L’Atalanta prova fino alla fine a completare una rimonta che avrebbe avuto dell’incredibile, ma i rossoneri resistono e portano a casa i tre punti.

Con questa vittoria il Milan sale a quota 15 punti e resta agganciato alle prime posizioni della classifica. L’Atalanta rimane invece ferma a 9 e incassa la quarta sconfitta nelle prime sette giornate di campionato.
Redazione Giallorossi.net

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3 Commenti

  1. La fortuna del Milan è stata che le conclusioni finali erano tutte nei piedi di Zappacosta!!!
    Il 3-3 era nell’aria.
    Alla luce di quanto visto finora, sempre più convinto che la Roma debba puntare al campionato.
    FORZA ROMA

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