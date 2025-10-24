Serie A – Milan, pari in extremis col Pisa: Athekame salva Allegri al 93’

Beffa evitata all’ultimo respiro per il Milan, che pareggia 2-2 contro un ottimo Pisa nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. A San Siro, la squadra di Max Allegri evita la sconfitta grazie a un gol nel recupero di Athekame, che salva i rossoneri con un destro dalla distanza al 93’.

Il Milan era passato in vantaggio nel primo tempo con Rafael Leao, autore di un tiro-cross beffardo che ha sorpreso Semper. Nella ripresa però il Pisa di Gilardino ha ribaltato tutto: Cuadrado su rigore ha firmato l’1-1 e Nzola, approfittando di un errore difensivo, ha trovato il 2-1.

Nel finale, la zampata di Athekame ha evitato la disfatta casalinga, ma il pareggio resta un mezzo passo falso per il Milan, che rischia di perdere la prima piazza. Il Pisa invece porta a casa un punto di grande prestigio.