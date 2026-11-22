Una partita folle, otto gol e un finale da cardiopalma. Atalanta e Inter pareggiano 4-4 alla New Balance Arena di Bergamo al termine di una sfida dai continui colpi di scena. La squadra di Chivu, trascinata da una straordinaria tripletta di Pio Esposito, sembra avere la vittoria in pugno, ma viene raggiunta al 91′ da un calcio di rigore di Kessié. Un pareggio che fa sorridere la Roma, che conserva il secondo posto in classifica, alle spalle della Lazio capolista.

L’Inter parte fortissimo e sblocca il risultato al 15′ con Pio Esposito, bravo a coordinarsi in area e battere Sportiello. Al 32′ arriva anche il raddoppio, ancora con il giovane attaccante, che svetta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La partita sembra indirizzata, ma appena due minuti dopo Elmas accorcia le distanze, approfittando di una carambola favorevole in area. Il primo tempo si chiude così sull’1-2.

Nella ripresa succede di tutto. Al 52′ Pio Esposito completa la sua tripletta personale, finalizzando un assist di Thuram e riportando l’Inter sul doppio vantaggio. L’Atalanta però non molla e al 71′ De Ketelaere firma il 2-3 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Cinque minuti dopo arriva un nuovo colpo di scena: calcio di rigore per l’Inter e Sucic trasforma dal dischetto il 2-4, facendo nuovamente respirare la squadra di Chivu.

Ma il finale è incredibile. Al 81′ De Ketelaere trova la doppietta personale, sfruttando una respinta corta di Pavard per scaraventare il pallone alle spalle di Josep Martinez. L’Atalanta continua a crederci e all’89’ arriva l’episodio decisivo: fallo di mano di Bastoni in area, Maresca assegna il rigore ai bergamaschi. Dal dischetto si presenta Kessié, che al 91′ firma il clamoroso 4-4. L’Inter vede così sfumare una vittoria che sembrava ormai acquisita, nonostante i quattro gol segnati in trasferta.

Un risultato che favorisce la Roma di Gasperini, che resta seconda con 30 punti, a due lunghezze dalla Lazio capolista, ferma a quota 32. L’Inter sale a 29 punti, restando alle spalle dei giallorossi, mentre il Milan segue a quota 27 dopo il largo successo sul Frosinone. La lotta nelle prime posizioni si fa sempre più serrata.

Redazione Giallorossi.net