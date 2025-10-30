SERIE A: Pisa-Lazio 0-0, pari senza emozioni all’Arena Garibaldi

La nona giornata di Serie A si chiude con un pareggio a reti bianche. All’Arena Garibaldi finisce 0-0 tra Pisa e Lazio, al termine di una gara equilibrata ma povera di occasioni da gol.
La squadra di Alberto Gilardino muove la classifica e sale a 5 punti, mentre quella di Maurizio Sarri si ferma a 12, perdendo un’altra occasione per accorciare sulle prime posizioni.
Un punto che serve più ai toscani dopo un avvio di stagione altalenante, mentre per la Lazio resta il rammarico per una prestazione sottotono e per un attacco che continua a faticare a trovare continuità realizzativa.
Partita deprimente fra due squadre ignobili che si equivalgono.
Livello tecnico da provincia più profonda, uno spettacolo squallido.
