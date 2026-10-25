SERIE A | Spettacolo tra Atalanta e Frosinone: finisce 4-4! Il Genoa batte il Venezia (1-0)

Otto gol e continui ribaltamenti di fronte nella sfida di Bergamo tra Atalanta e Frosinone, terminata 4-4. Nell’altra gara delle 15 dell’ottava giornata di Serie A, il Genoa supera il Venezia per 1-0 grazie a una prodezza di Ellertsson.

ATALANTA-FROSINONE 4-4. Partita spettacolare alla New Balance Arena. Il Frosinone passa in vantaggio dopo appena 27 secondi con Schmid, bravo ad approfittare di un grave errore di Ederson. Al 14′ pareggia Krstovic, ma tre minuti dopo è ancora Schmid a riportare avanti gli ospiti. L’Atalanta reagisce e trova il 2-2 con Ederson su rigore al 33′, prima di completare la rimonta con la seconda rete di Krstovic al 45′. Nella ripresa succede ancora di tutto: Calò firma il 3-3 al 48′, Elmas riporta avanti la Dea appena due minuti dopo, ma all’82’ Terzic realizza il definitivo 4-4. Un punto a testa per le due squadre, con l’Atalanta che sale a 10 punti e il Frosinone a 14.

GENOA-VENEZIA 1-0. Successo prezioso per la formazione di Daniele De Rossi, che conquista tre punti importanti nella lotta per la salvezza. A decidere l’incontro del Ferraris è una splendida rete dell’ex Mikael Ellertsson al 25′: l’islandese riceve da El Shaarawy, si accentra e lascia partire una conclusione dalla distanza che si infila all’incrocio dei pali. Il Venezia prova a reagire, ma non riesce a trovare il pareggio. Il Genoa sale così a 7 punti, mentre i lagunari restano ultimi a quota 3.

In classifica la Roma resta terza con 18 punti, alle spalle di Inter e Lazio, appaiate in testa a quota 22. Il Como è quarto con 17 punti, mentre il Frosinone si porta a quota 14, davanti all’Atalanta ferma a 10.

Redazione Giallorossi.net