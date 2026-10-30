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SERIE A | Udinese-Roma affidata a Maresca: tutte le designazioni arbitrali della 10ª giornata

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L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della decima giornata di Serie A. La Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata domani, sabato 31 ottobre alle ore 18, sul campo dell’Udinese, sarà diretta da Fabio Maresca.

Ad assistere il fischietto della sezione di Napoli saranno Lo Cicero e Rossi L., mentre il quarto ufficiale sarà Chiffi. Al VAR ci sarà Paterna, con Aureliano nel ruolo di AVAR. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato. 

BOLOGNA – MONZA    Sabato 31/10 h. 15.00

ZANOTTI

BINDONI – ZEZZA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     DIONISI

AVAR:      PAGANESSI

 

UDINESE – ROMA    Sabato 31/10 h. 18.00

MARESCA

LO CICERO – ROSSI L.

IV:      CHIFFI

VAR:     PATERNA

AVAR:      AURELIANO

 

MILAN – INTER    Sabato 31/10 h. 20.45

GUIDA (foto)

PERETTI – PERROTTI

IV:       DI BELLO

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       CAMPLONE

 

COMO – VENEZIA     h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:     PAIRETTO

VAR:      COSSO

AVAR:     GIUA

 

FROSINONE – TORINO     h. 15.00

MUCERA

DI GIOIA – FONTEMURATO

IV:      MARIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:    VOLPI

 

LAZIO – CAGLIARI     h. 15.00

COLOMBO

PALERMO – MASTRODONATO

IV:     FELICIANI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      DIONISI

 

LECCE – GENOA     h. 18.00

MARCHETTI

BAHRI – CECCONI

IV:     ABISSO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     RUTELLA

 

JUVENTUS – NAPOLI     h. 20.45

SOZZA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV:     DOVERI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       GARIGLIO

 

SASSUOLO – FIORENTINA    Lunedì 02/11 h. 18.30

MARCENARO

DEI GIUDICI – BIANCHINI

IV:       AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:      PEZZUTO

 

ATALANTA – PARMA    Lunedì 02/11 h. 20.45

CREZZINI

LAUDATO – BOATO

IV:     COLLU

VAR:    PRONTERA

AVAR:      MERAVIGLIA

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