Serie A: vincono e Atalanta (3-1 al Verona) e Milan (5-1 alla Samp), Roma momentaneamente al settimo posto

ALTRE NOTIZIE – Vittorie di Bologna, Atalanta e Milan negli anticipi di questo sabato.

I bergamaschi hanno battuto il Verona col punteggio di 3 a 1: dopo essere andati sotto (a segno Lazovic), i nerazzurri hanno ribaltato il match con Zappacosta, Pasalic e Hojlund.

Larga la vittoria del Milan, che a San Siro ha travolto la Sampdoria per 5 a 1: vantaggio di Leao, pari di Quagliarella, ma poi si scatena Giroud (tripletta per lui), in rete anche Diaz.

Stesso punteggio per il Bologna, che passeggia sul campo della Cremonese: in rete Arnautovic, Ferguson, Posch, Orsolini e Sansone. Per i grigiorossi gol della bandiera di Ciofani.

La Roma, che lunedì pomeriggio affronterà la Salernitana matematicamente salva, scivola momentaneamente al settimo posto.

Giallorossi.net – F. Turacciolo