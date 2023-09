Settimana chiave: occhi puntati su Lukaku, Renato Sanches e Aouar

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quella che è cominciata ieri è una settimana chiave per capire come si presenterà la Roma alla ripresa del campionato, e quali giocatori saranno a disposizione di Mourinho per la partita contro l’Empoli.

Stasera gli occhi dei romanisti si divideranno tra la nazionale azzurra, con Cristante ancora in campo dal primo minuto in cabina di regia (Spinazzola in tribuna), e quella belga, con Lukaku ancora titolare nella sfida interna contro l’Estonia. Mourinho incrocia le dita e spera che Big Rom possa rientrare a Trigoria in piena forma, e magari con un gol che possa dargli ancora più fiducia in vista dell’esordio dal primo minuto in giallorosso.

In attesa che i nazionali facciano ritorno nella Capitale, le attenzioni del tecnico saranno rivolte al campo del Bernardini: Aouar e Renato Sanches dovrebbero tornare in gruppo da un momento all’altro. Il franco-algerino dovrebbe rivedersi con i compagni tra oggi e giovedì, più incerto invece il rientro del centrocampista portoghese, le cui condizioni fisiche sono sempre da monitorare con grande attenzione.

Recuperato Paulo Dybala, la cui presenza domenica non è in discussione: l’argentino riprenderà ad allenarsi con il gruppo solo in questi giorni. Non preoccupa nemmeno Mancini, che potrebbe anche recuperare per la partita di domenica sera contro l’Empoli. Da valutare invece capitan Pellegrini, che rischia di restare fuori.

Giallorossi.net – A. Fiorini