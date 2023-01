Shomurodov al Toro, fumata grigia. I soldi arrivano da Kluivert

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Shomurodov resta molto vicino al Torino, club che sta spingendo per portarlo alla corte di Juric. Il giocatore ha già dato l’ok alla destinazione granata, ma non c’è ancora l’accordo con la Roma.

Un particolare non di poco conto. Manca infatti l’intesa sulla formula del trasferimento, con Tiago Pinto che per il momento non si muove dalla richiesta di un obbligo di riscatto, formula che il Toro non ha ancora accettato, restando ferma sul prestito con diritto di riacquisto a giugno.

Inoltre prima di dare il vero assalto a Shomurodov, i granata devono prima piazzare Sanabria, in uscita dal club piemontese. La Roma attende con fiducia, convinta di poter strappare un trasferimento a titolo definitivo.

Intanto però la Roma fa cassa con Justin Kluivert, sempre più vicino a diventare un giocatore del Valencia a tutti gli effetti: il club spagnolo è convinto di anticipare il suo riscatto a 10 milioni di euro fin da gennaio, in accordo con il tecnico Gattuso.

Fonte: La Repubblica