SHOMURODOV: “Partita difficile anche per il campo, ma non è una scusa. Ora pensiamo all’Empoli”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Eldor Shomurodov parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Ludogorets-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla prima gara del girone C di Europa League conclusa da pochi minuti:

La sconfitta di stasera?

“La partita di oggi è stata difficile anche per il campo, perché non è buon campo, ma questa non è una scusa. Dobbiamo sempre vincere, c’è ancora tempo”.

Mancano pochissimi giorni e c’è subito il campionato contro l’Empoli, è importante rigiocare subito?

“La partita di oggi è finita, dobbiamo già pensare alla prossima perché non c’è molto tempo, mancano solo tre giorni”.