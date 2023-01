Shomurodov più vicino al Torino. E la Roma prenota Lukic

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eldor Shomurodov ormai a un passo dall’addio alla Roma. L’attaccante uzbeko non trova più spazio in giallorosso, specie ora che è rientrato Paulo Dybala e che Mourinho ha deciso di utilizzare Zaniolo come prima punta, spedendo Abraham a fare la riserva.

Il Torino ora è di nuovo più vicino all’ex Genoa, con Tiago Pinto che potrebbe cedere sulla formula del trasferimento: un prestito con diritto di riscatto è quello che vogliono i granata, il dirigente giallorosso invece insiste per l’obbligo. Shomurodov ha comunque già dato l’ok al Toro, preferendo questa destinazione alla Cremonese, altro club in pressing sull’uzbeko.

La Roma, alle prese con le difficoltà sul mercato legate ai paletti imposti dal Fair Play Finanziario, è disposta ad aprire a un accordo con il Torino in cambio di una sorta di prelazione su Lukic per la prossima estate: si va dunque verso un affare a filo doppio tra i due club, con Shomurodov subito da Juric e il centrocampista serbo in giallorosso, ma solo dal prossimo giugno.

Fonte: Tuttosport