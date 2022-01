Shomurodov protagonista con l’Uzbekistan: doppietta, un gol di tacco (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due gol, di cui uno di tacco, per l’attaccante giallorosso Eldor Shomurodov.

Il giocatore era impegnato con il suo Uzbekistan in un’amichevole contro il Sud Sudan. Il centravanti ha segnato di tacco la rete dell’1-0 dopo 6′ nel primo tempo, per poi trovare anche il raddoppio in contropiede al 29‘.

La gara è poi terminata con il risultato di 3-0, con il numero 14 romanista che è stato sostituito alla mezz’ora della ripresa. Questo il video del primo gol di Shomurodov.

Uzbekistan have taken an early lead against South Sudan with a nice finish from Edlor Shomurodov. pic.twitter.com/pzCLvc609x — Conor (@UzbekfootballUK) January 27, 2022

