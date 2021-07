Sky Sport: “Shomurodov si avvicina alla Roma, contatti continui col Genoa. Le cifre dell’affare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eldor Shomurodov sempre più vicino alla Roma. L’attaccante uzbeko, riferisce Sky Sport e più precisamente il giornalista Gianluca Di Marzio, sembra destinato a diventare il terzo attaccante squadra di Mourinho.

Già nella serata di ieri si era parlato di Shomurodov come uno dei tre obiettivi caldi dei giallorossi per l’attacco insieme all’iraniano Azmoun, che però è ad un passo dal Bayer Leverkusen, e il norvegese Sorloth.

Proprio in questi minuti però sembra decisa la virata di Tiago Pinto su Shomurodov: i contatti con il Genoa si stanno infittendo in queste ultime ore, la Roma sembra aver individuato nell’uzbeko il rinforzo giusto per completare il reparto avanzato oltre a Dzeko e Borja Mayoral.

Queste le cifre dell’affare che Roma e Genoa stanno imbastendo in queste ore per l’attaccante: si lavora a un prestito con obbligo di riscatto da parte dei giallorossi, con i liguri che vorrebbero una cifra superiore ai 15 milioni di euro per chiudere l’affare. Trattativa apertissima, seguiranno aggiornamenti.