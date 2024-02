SLOT: “La Roma ci ha sorpreso nei primi 20 minuti. Identico il loro modo di pressare nei quattro match in cui li ho affrontati”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arne Slot, allenatore del Feyenoord, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di andata del playoff di Europa League che si è appena giocato allo stadio De Kuip contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico degli olandesi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

“Le differenze principali tra i due coach è che prima la Roma giocava 5-3-2, ora gioca 4-3-3, molti giocatori sono gli stessi, ma alcuni giocano in ruoli diversi. Dybala ora gioca ala destra ed è libero di girare intorno a Lukaku. La cosa che mi ha sorpreso è che nelle 4 occasioni in cui ho affrontato la Roma hanno giocato in maniera identica nel modo di pressare.

Normalmente era Pellegrini a uscire da sinistra del centrocampo. Oggi era Dybala che veniva dalla destra verso il centro a formare un 4-4-2 in fase di possesso ed è un qualcosa che ci ha creato problemi perché ci aspettavamo quello che avevano sempre fatto con Pellegrini, ma dopo potremmo informarci un po’ e questo ci potrà aiutarci a migliorare nel gioco e vedere le differenze.

Nei quattro match, ora cinque match che ho affrontato, ed è una mia opinione, è che hanno giocato quattro volte alla stessa maniera, mentre oggi hanno giocato in maniera diversa e ci hanno sorpreso nei primi 20 minuti“.