Smalling e la famiglia verso il sì alla Roma: agente nella Capitale, a breve l’incontro decisivo

AS ROMA NEWS – L’agente di Chris Smalling è a Roma, pronto a incontrare Tiago Pinto. Per dire sì all’offerta di rinnovo, sostiene l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Il difensore, dopo aver discusso e riflettuto a lungo con la sua famiglia, avrebbe deciso di restare nella Capitale, accettando il contratto biennale a 3,5 milioni di euro messo sul tavolo dalla Roma e rifiutando le offerte dalla Premier.

Prima del sì definitivo però servirà altro tempo: vanno infatti limati dei dettagli, con la fumata bianca attesa dopo il match di ritorno contro il Feyenoord di Europa League.

Non è altrettanto sicura la Gazzetta dello Sport, che conferma la presenza del procuratore di Smalling in Italia, ma non parla di una decisione presa da parte del centrale inglese. Un primo incontro tra Pinto e James Featherstone, manager del difensore, potrebbe avvenire già oggi.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport