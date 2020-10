Smalling, i retroscena: le nuove richieste delle United e l’irritazione della Roma. Ma la trattativa va avanti

AS ROMA NEWS – Spiacenti, ma la telenovela Smalling non è ancora conclusa. Le puntate però non potranno essere più di altre due, dato che il mercato sta per chiudere. Dopo la giornata di ieri l’affare è tornato seriamente in bilico, e oggi ci si appresta a vivere altre ore di passione dietro a una vicenda che continua ad avere colpi di scena, e che potrebbe dunque regalare altre sorprese.

Le nuove richieste dello United e il nervosismo Roma

Dopo il blitz di Fienga a Manchester sembrava tutto fatto: stretta di mano e accordo fatto sulla base di 15 milioni, racconta oggi “Il Tempo” (F. Biafora). Poi però ieri, nel summit di Trigoria nel quale erano presenti anche Palac e i Friedkin, è arrivata la doccia fredda: lo United ha comunicato di essere tornata alle vecchie posizioni, e cioè a chiedere circa 20 milioni per privarsi del difensore centrale, per cui l’anno scorso la Roma aveva già versato 3 milioni per il prestito secco.

Fronte Roma e fronte giocatore l’irritazione è evidente ed in particolare dall’entourage di Smalling lasciano trapelare un forte risentimento nei confronti del Manchester United, il cui comportamento è stato giudicato poco rispettoso e a dir poco sorprendente.

La trattativa è difficile ma si va avanti

Trattativa che si fa di nuovo in salita, ma si va avanti. Oggi quindi nuova giornata di incontri e mediazioni tra le parti. La Roma non ha fatto saltare definitivamente il banco perchè vuole a tutti i costi accontentare Fonseca e riportare a casa Smalling. Ma non vuole essere presa per il collo dallo United.

Le alternative: Verissimo, Marcao e Izzo

Qualora la fumata dovesse diventare da grigia a nera, la Roma avrebbe pochissimo tempo per trovare un’alternativa. In ballo, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), i soliti nomi: il brasiliano Verissimo e il connazionale Marcao. Raiola, riferisce invece Il Tempo, spinge per Izzo.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero